Troppi furti: anche a Trani ATM Poste Italiane chiusi nelle ore notturne

Poste Italiane comunica chedel mattino seguente.La decisione è stata presa per ragioni di sicurezza dopo i numerosi e reiterati tentativi di furto degli ATM che provocano sempre più spesso ingenti danni non solo agli sportelli ma anche agli edifici che ospitano gli Uffici Postali, costringendo l'azienda a dover temporaneamente chiudere le sedi per avviare i lavori di ristrutturazione. Un fenomeno che ha un impatto economico limitato in termini di denaro sottratto ma che genera pesanti disservizi alla cittadinanza.Pertanto, per evitare ulteriori disagi ai cittadini legati alle chiusure degli uffici postali danneggiati, è stata limitata l'operatività degli ATM Postamat nelle due province dove gli assalti, da dicembre ad oggi, rappresentano il 42% del dato nazionale.Il continuo innalzamento degli standard di sicurezza, che fino ad oggi ha permesso di sventare la maggior parte degli attacchi criminosi, è centrale nella strategia di Poste Italiane: sono oltre 120 gli ATM delle province di Foggia e BAT dotati dei più moderni sistemi di protezione come macchiatori di banconote (che rendono inutilizzabili i denari sottratti), cassaforti certificate dai più alti livelli della normativa europea di riferimento e la videoanalisi di ultima generazione che permette di gestire in tempo reale, attraverso gli operatori delle Security Room di Poste Italiane - attive 24 ore su 24 - ogni evento in corso e di segnalarlo contemporaneamente alle Forze dell'Ordine.