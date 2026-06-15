Lavinia Group Volley Trani, Gara 1 Playoff è biancazzurra!

Inizia sotto il segno del carattere e della determinazione la finalissima dei play-off di Serie C femminile per la Lavinia Gruppo Volley Trani. Davanti al proprio pubblico, le biancoazzurre superano l'Academy Volley Gioia al termine di una sfida intensa e ricca di capovolgimenti di fronte, mettendo la firma su gara 1 della finalissima che mette in palio l'ambitissimo traguardo della promozione in Serie B2 femminile.L'avvio dell'incontro è di marca prettamente tranese. Le padrone di casa entrano in campo con grande carattere, mettendo immediatamente sotto pressione le avversarie grazie a una condotta incisiva sia al servizio che in fase d'attacco. Il break decisivo si concretizza nella fase centrale del parziale: la Lavinia scava un solco importante portandosi sul 18-10 trascinata dalle ottime giocate dei suoi schiacciatori, in particolare di Piarulli, Miranda e Gorgoglione. Nonostante il tentativo delle gioiesi di riorganizzare le idee e ricucire lo strappo conquistando qualche punto prezioso, Trani gestisce con maturità il vantaggio e archivia il primo parziale in scioltezza sul punteggio di 25-18.Il secondo set si sviluppa sui binari di un perfetto equilibrio. Le due squadre combattono punto su punto, non risparmiandosi in una frazione dall'alto tasso emotivo. Nonostante ci sia alle spalle una stagione di quasi dieci mesi, le atlete in campo mantengono un'intensità straordinaria, ben consapevoli dell'enorme valore della posta in palio. Trani prova a scappare avanti sul 18-15, ma le ospiti non mollano e tentano la rimonta guidate dalle giocate di Salamida e Milano. Nel finale point-to-point, tuttavia, la maggiore lucidità e il cinismo nei momenti caldi consentono alla Lavinia di piazzare lo sprint vincente e raddoppiare il conto dei set con un sudato 25-23.Al rientro in campo nel terzo set, le ospiti cercano di fare appello a tutto il proprio valore, approcciando il parziale con una fiammata d'orgoglio. Determinate a riaprire l'incontro, le gioiesi impongono il proprio ritmo e riescono a guadagnare un margine di quattro lunghezze. Complici alcune sbavature ed errori di troppo tra le fila tranesi, uniti al cinismo della formazione ospite, il parziale si chiude sul 19-25, riaprendo momentaneamente i giochi.Il quarto set vede l'immediato riscatto delle biancoazzurre, brave a riprendere subito in mano il timone della gara. Sale in cattedra una monumentale Curci in fase difensiva, capace di coprire ogni centimetro del campo e disinnescare le offensive avversarie. Questa solidità in seconda linea permette alla regista Musto di orchestrare la manovra con estrema fluidità, distribuendo il gioco in modo magistrale ed omogeneo: vengono chiamate in causa con successo sia le centrali Gorgoglione e Telesca, che le bande Miranda e Pidhurska, con Piarulli decisiva sia a muro che in attacco. L'intensità di gioco cresce a dismisura e Trani vola sul +8. Sul punteggio di 24-16 si registra una timida reazione delle avversarie, ma il divario è ormai incolmabile: ci pensa un attacco vincente di Pidhurska a siglare il punto del definitivo 25-18.Con questa vittoria la Lavinia Gruppo Volley Trani si porta sull'1-0 nella serie della finalissima, ma la strada verso la Serie B2 richiede l'ultimo sforzo. Il focus è già interamente rivolto a Gara 2, in programma mercoledì 17 giugno alle ore 20:00 a Gioia del Colle. Sarà un match cruciale in cui risulterà fondamentale mantenere lo stesso livello di concentrazione e qualità espresso tra le mura amiche.