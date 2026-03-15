Lavinia Group Trani espugna Gioia del Colle: vittoria importante al termine di una vera battaglia sportiva

La Lavinia Group Volley Trani conquista una vittoria pesante sul campo della Yes Energia Volley Gioia al termine di una gara intensa e combattuta, confermando il primo posto in classifica e allungando ulteriormente il distacco dalle inseguitrici.Alla vigilia era chiaro che sarebbe stata una partita di alto livello. Gioia del Colle arrivava all'appuntamento con un cammino quasi perfetto, avendo perso soltanto una gara in stagione, proprio quella disputata a Trani. Le premesse erano quindi quelle di una sfida equilibrata e combattuta, una vera battaglia sportiva tra due squadre di vertice.L'inizio di gara ha visto la Lavinia Group Volley Trani partire con grande determinazione. Le bianco-blu hanno subito imposto un ritmo di gioco elevato, accelerando soprattutto sulle bande e riuscendo a costruire un vantaggio costante di alcuni punti. Nel finale del primo set, nonostante il tentativo di rientro da parte di Gioia, la squadra tranese è riuscita a mantenere il controllo e a chiudere il parziale.Il secondo set ha seguito inizialmente un copione simile. Trani è partita ancora una volta con buona intensità, trovando risposte importanti soprattutto a muro, dove il lavoro difensivo ha permesso di limitare gli attaccanti più pericolosi della formazione di casa. Nel finale, però, Gioia ha reagito con determinazione riuscendo a recuperare lo svantaggio e portando a casa il parziale.La reazione della Lavinia Group Volley Trani non si è fatta attendere. Nel terzo set la squadra ha ritrovato grande compattezza soprattutto nella correlazione muro-difesa, fondamentale che ha fatto la differenza per gran parte della gara. In attacco le bande, in particolare Karolina Pidhurska e Giusy Miranda, hanno trovato continuità ed efficacia, mettendo in difficoltà la difesa avversaria e riportando la gara sui binari favorevoli alle bianco-blu.Il quarto set è stato il più combattuto dell'incontro. Gioia ha provato a mantenere un vantaggio di alcuni punti per gran parte del parziale, ma la Lavinia Group Volley Trani ha continuato a difendere con grande attenzione e a spingere al servizio, mettendo progressivamente in difficoltà la costruzione del gioco avversario.Nel finale punto a punto le bianco-blu sono riuscite a riagganciare il punteggio sul 20 pari. Dopo aver annullato e subito due set point, la squadra ha trovato la lucidità necessaria per chiudere il set ai vantaggi e conquistare una vittoria di grande valore.Un successo fondamentale non solo per il risultato, ma anche per il peso della partita. Affrontare e battere una formazione come Yes Energia Volley ricca di qualità e ottime individualità, rappresenta un segnale importante per il percorso della Lavinia Group Volley Trani, che con questa vittoria consolida il primato in classifica e rafforza ulteriormente il proprio cammino nel campionato.