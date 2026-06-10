Mattia Pignataro
Mattia Pignataro
Arti Marziali

Mattia Pignataro Campione Italiano Mixed Team di Judo Classe Cadetti

Ancora uno straordinario risultato per il giovane tranese

Trani - mercoledì 10 giugno 2026 8.18 Comunicato Stampa
Giornata storica per il Judo Pugliese, per la Judo team Iacovazzi di Valenzano (BA) del Tecnico federale Michele Iacovazzi e soprattutto per l'atleta tranese Mattia Pignataro, che, al Campionato italiano di Judo a squadra di sabato 6 giugno '26, svoltosi al Palawojtyla di Martina Franca, si sono laureati Campioni Italiani classe Cadetti (e Junior e Senior).

Un appuntamento che rappresenta uno dei test-event Fijlkam verso i Giochi del Mediterraneo di Taranto '26. Grande risultato per tutto il team e per il nostro atleta Mattia, che, dopo lunghe trasferte, immensi sacrifici fatti per allenarsi fuori città conciliando studio e sport, raccoglie i meritati frutti portando ancora una volta il nome di Trani sul gradino più alto di una competizione federale di altissimo livello.
  • Judo Trani
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