Memorial Mario Bisignani, la Judo Trani conquista il 5° posto

Giunta a conclusione la manifestazione "II Memorial Mario Bisignani", organizzata da "VG Sport e Fitness Scuola di Lotta Mario Bisignani" e patrocinata dalla Fijlkam e dal Comune di Bari, che si è svolta presso il Palamartino, il 25 aprile 2023. Laporta a casa, ancora una volta, tanta soddisfazione. Con solo 7 atleti in gara, conquista il 5° posto nella "hall of fame" delle società sportive presenti e rinforza, con tenacia e spinta propulsiva, la voglia di mettersi in gioco e continuare a divulgare la disciplina della lotta olimpica tra bambini, ragazzi e adulti.Uno sport straordinario che fa di regole, disciplina, coraggio e forza, assiomi fondamentali dell'esistenza. Lo dimostrano le strette di mano che sanciscono la fine di ogni incontro sulla materassina. Contrariamente a quanto erroneamente creduto, la lotta è una pratica sportiva di vita che aiuta le nuove generazioni a confrontarsi in modo sano, con profondo rispetto verso l' avversario, e a difendersi nell'ardua lotta quotidiana fatta di cadute e risalite. I risultati U14/17: Occhionorelli Domenico 1° - Occhionorelli Antonio 1° - Porcelli Emanuele 1° - Rutigliano Leo 1° - Dibari Dorian 2° - Amorese Giada 3° - Merafina Carlo 3°. Fanciulli: Occhionorelli Paolo 1° - d'Antino Roberta 1° - Piumelli Gabriele 1°.L'evento, dedicato al grande campione di lotta barese Mario Bisignani, personaggio completamente avverso ai compromessi, stoicamente condotto dalle sue convinzioni sportive, inventore di una lotta fatta di leggerezza, destrezza, etenacia, si conferma una grande festa dello sport che ha radunato atleti che, giorno dopo giorno, grazie alle proprie famiglie sportive, profondono impegno in qualcosa di: credere che solo nella lotta passo dopo passo sia possibile edificare possibilità. E', sempre e solo, un viaggio appena cominciato. Lo sport come parabola dell'esistenza.