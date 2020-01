La Judo Trani a Faenza per il Trofeo internazionale fino al 6 gennaio

Sette gli atleti del tecnico Nicola Loprieno in gara

10 foto Judo Trani

La Judo Trani ha partecipato al raduno nazionale di Judo a Pomigliano d'arco (Napoli). Erano presenti oltre 60 società provenienti da tutta Italia, con oltre 650 atleti. Il tutto si è svolto il 28-29-30 Dicembre. Il tecnico Nicola Loprieno ringrazia i suoi collaboratori per aver dato un contributo all'organizzazione e ringrazia anche il vice Presidente della Campania per aver dato questa bella opportunità ai ragazzi.Il 2-3-4-5-6-7 Gennaio la judo Trani sarà impegnata allo stage Nazionale del settore lotta sia Stile libero che Greca Romana maschile e femminile. Dopo lo stage ci sarà il Trofeo Internazionale che si svolgerà a Faenza. La judo Trani schiererà alla gara di Faenza: Musicco Ilario, Monopoli Tiziano, Ferri Giovanni e Rutigliano Leonardo, mentre Occhionorelli Domenico, Coccia Antonio, Ricchiuti Pasquale sono nella rosa della Nazionale Giovanile e saranno impegnati per tutta la settimana.L'associazione Judo Trani ringrazia tutti e augura un buon anno 2020!