Soccer Trani, intenzioni chiare: ambire al salto. Il punto sul mercato dei tranesi

La stagione 2026/2027 è oramai alle porte e, l'ambiziosa Soccer Trani, ha tutte le intenzioni di arrivare ben preparata ai nastri di partenza. Inizia infatti a prendere forma la rosa allestita dalla società tranese che, ribadiamo e confermiamo, è intenzionata ad assumere un ruolo da protagonista nella prossima Eccellenza. Ad oggi, sembra esserci una corsa a quattro per la Serie D, con Trani, Squinzano, Canosa e soprattutto Taranto pronte a giocarsi le posizioni di vertice. Ricordiamo che, la strada per il semi-professionismo non passa solamente dalla vittoria del campionato, ma anche dai playoff regionali, e di conseguenza nazionali, e dopodiché con la Coppa Italia Dilettanti, prima con la fase regionale e, successivamente, con quella nazionale: "Il sogno passa per tre strade, ma bisogna ricordarsi che siamo una matricola - commenta Luciano Pace -. L'idea è allestire una squadra che possa essere competitiva su tutti i campi, ma servirà fame, umiltà, attitudine ed atteggiamento."Il calciomercato della Soccer Trani è ufficialmente entrato nel vivo. Nell'ultimo appuntamento, vi avevamo presentato i seguenti annunci: Paride(portiere), Gennaro(difensore), Mirko(centrocampista), Matteo(difensore), Onny(centrocampista), Michele(difensore), Andrea(attaccante), Paolo(centrocampista), Manuel(centrocampista), Vincenzo(attaccante), Alessandro(attaccante).Nella scorsa settimana sono arrivate invece ulteriori - ed importanti - novità di mercato. Il bomber arriva direttamente dalla Spagna: è infatti ufficiale il tesseramento di, originario di Madrid, attaccante classe '97 di assoluto spessore con un grande passato nelle maggiori serie dilettantistiche iberiche e nella Serie B austriaca, che unisce fisicità impressionante (1.95m), tecnica e velocità. A lui si va ad aggiungere, attaccante ghanese classe '95, reduce da tre promozioni di fila - dall'Eccellenza alla Serie D - con le maglie di Sarnese, Heraclea e Real Forio. Per lui anche un trascorso in Serie C, a Catanzaro, per poi consacrarsi definitivamente in Serie D, con i colori di Taranto e Fidelis Andria, tra le tante.Ufficiale anche la permanenza di Vincenzo, tra i protagonisti dell'ultima annata. Dopo le tappe tra 2018 e 2020, questa sarà la sua quarta stagione complessiva con i colori biancazzurri. Capitolo Under: ufficializzato Vincenzo, portiere classe 2008, cresciuto nell'imponente settore giovanile del Picerno. Nella scorsa stagione si è reso protagonista con il San Cataldo, in Eccellenza lucana. Un ulteriore rinforzo arriva dalla Campania, con Francesco, esterno di centrocampo classe '07 che inizia il proprio percorso calcistico nei settori giovanili di Napoli e Juve Stabia. Nel calcio dei grandi ha conquistato due anni fa, la promozione in D con la Real Normanna. In settimana sono previsti ulteriori innesti: trattative in via di definizione con, esperto difensore centrale argentino, la scora stagione protagonista assoluto a Bisceglie, e Juan, centrocampista spagnolo classe '99, anch'egli proveniente da Bisceglie, con cui restano da limare gli ultimi dettagli.Questi tutti gli acquisti sin qui:-> Addario, De Simone;-> Rizzi, Antonacci, Donnarumma, D'Addabbo;-> Turitto, D'Elia, Giacobbe, Quaggia, Lanzone;-> Colombo, Fischetti, Flores, Acosta, Johnson;