Lavinia Group Trani
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Al 'Palaferrante' il verdetto finale: Trani e Oria si giocano la Serie B2 in Gara 3

Appuntamento alle ore 18:00, al 'Palaferrante'

Trani - domenica 7 giugno 2026 13.17 Comunicato Stampa
Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, al PalaFerrante va di scena Gara 3 della finale play-off di Serie C femminile. Di fronte, Lavinia Group Volley Trani e Eurimpianti Volley Oria, pronte a sfidarsi nell'ultimo e decisivo atto che metterà in palio la promozione nella categoria nazionale di Serie B2.

La serie arriva all'epilogo in perfetto equilibrio (1-1). Dopo il successo interno delle tranesi nel match d'apertura, l'Oria ha ristabilito la parità domenica scorsa sul proprio campo al termine di una gara che tuttavia non fotografa fedelmente la prestazione delle biancoazzurre che hanno espresso lunghi tratti di buona pallavolo, cedendo il passo alle avversarie solo per una minore lucidità nei finali di set e nei momenti chiave del match.

Consapevole dell'importanza della posta in palio, lo staff tecnico del Trani ha lavorato intensamente in settimana, il focus sul dettaglio è stato totale, in una gara di questa caratura ogni palla fa la differenza.
Il match odierno rappresenta un vero e proprio spartiacque per il futuro di entrambe le compagini. La squadra che uscirà vincitrice dal PalaFerrante potrà festeggiare l'immediato approdo in Serie B2. Per la formazione sconfitta, invece, il cammino non si interromperà, ma passerà dalla Fase 4 dei play-off dove incrocerà la Academy Volley Gioia.

La Lavinia Group Volley Trani cerca l'impresa interna per coronare una stagione vissuta da protagonista.
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