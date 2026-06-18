Lavinia Group Volley Trani
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Lavinia Group Volley Trani, è storia: le tranesi volano in Serie B2

Colpaccio a Gioia Del Colle: che stagione da record!

Trani - giovedì 18 giugno 2026 8.25 Comunicato Stampa
La Lavinia Group Volley Trani scrive la pagina più bella della sua storia recente e vola ufficialmente in Serie B2. Nella bolgia del palasport di Gioia del Colle, le ragazze guidate da coach Mauro Mazzola firmano il capolavoro perfetto, liquidando la pratica Academy Volley con un perentorio 3-0 in Gara 2 e facendo esplodere la festa dei tantissimi tifosi tranesi accorsi al seguito. Una promozione strameritata che corona un'annata semplicemente leggendaria, che ha visto il club dominare in lungo e in largo non solo il campionato, ma l'intera stagione pallavolistica regionale e interregionale. L'atto finale del campionato è stato quasi un monologo biancazzurro.

Sin dallo scambio inaugurale, la Lavinia Group ha imposto un ritmo insostenibile per le padrone di casa, mostrando una superiorità schiacciante in tutti i fondamentali. Avvio shock per l'Academy Gioia. Trani macina punti grazie a una prova corale impeccabile, dove ogni ingranaggio della macchina di coach Mazzola funziona alla perfezione. Il parziale scivola via senza sbavature. Le padrone di casa provano a reagire, spinte dal calore del pubblico locale, ma il focus delle biancazzurre è chiaro e deciso, Valeria Gorgoglione e Giusy Miranda sbarrano la strada alle attaccanti baresi, Pidhurska e Telesca, rispettivamente in difesa e a muro, danno equilibrio alla squadra, decisiva Piarulli in attacco ed è 0-2.

Il terzo parziale è il più equilibrato, giocato punto a punto. Nel momento cruciale, sale in cattedra la difesa: il libero Martina Curci raccoglie l'impossibile, mentre la regia fluida e lucida di Musto manda in tilt il muro biancorosso. Il break decisivo porta la firma di Francesca Mitoli, glaciale al servizio nel firmare il vantaggio che spezza definitivamente le gambe al Gioia e spalanca le porte della promozione, mandando in visibilio il folto pubblico tranese che ha letteralmente trascinato le ragazze fino all'ultimo, decisivo pallone.

Il trionfo di Gioia del Colle è il punto esclamativo su una stagione che definire "perfetta" è quasi riduttivo. La Lavinia Group Volley Trani ha dominato l'intera annata sportiva, cedendo il passo alle avversarie in una sola, isolata occasione durante la regular season. Un cammino trionfale che ha visto la bacheca del club riempirsi mese dopo mese con la Coppa Puglia, la Supercoppa del Sud e la promozione in B2.

"Dire che siamo felici è poco, questa promozione ce la siamo profondamente meritata" – il commento del presidente Cozzolino. "Dietro questa vittoria e una stagione apparentemente dominata, c'è stato un lavoro immenso e segnato da tante difficoltà. Arrivare a metà giugno con questa lucidità mentale e fisica è il capolavoro dello staff che ha saputo gestire il gruppo in modo magistrale. Queste ragazze straordinarie hanno superato ogni ostacolo e vinto tutto quello che potevano vincere. Anche nella migliore delle ipotesi non avremmo mai immaginato tutto questo, dopo soli tre anni ritorniamo in B2, stentiamo ancora a crederci!"
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