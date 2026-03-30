Lavinia Group Volley Trani vince a Bari: successo al tie-break contro Primadonna Volley

La Lavinia Group Volley Trani conquista una vittoria fondamentale sul campo del Primadonna Bari Volley al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di cambi di inerzia, chiusa al tie-break con grande carattere.In una fase della stagione in cui ogni partita assume un peso sempre più rilevante per la classifica, le bianco-blu erano chiamate a una prova di maturità su un campo storicamente insidioso. Il Primadonna Bari Volley, infatti, si è confermato avversario di valore, capace di mettere in difficoltà anche squadre di alta classifica tra le mura amiche.L'avvio della Lavinia Group Volley Trani è stato positivo. Le bianco-blu hanno imposto subito il proprio ritmo, lavorando con lucidità soprattutto in ricezione e rendendo il gioco fluido ed efficace, riuscendo così a gestire con autorità il primo set.Il secondo parziale ha avuto un andamento completamente diverso. Le bianco-blu hanno faticato in tutti i fondamentali, accumulando errori e perdendo lucidità, mentre la squadra di casa ha acquisito fiducia, arrivando a un vantaggio importante. Quando la gara sembrava ormai indirizzata, la Lavinia Group Volley Trani ha trovato una reazione importante, recuperando punto su punto fino a riavvicinarsi nel finale. Tuttavia, nonostante l'ottimo rientro, il set è sfuggito di misura.Il terzo set è proseguito sulla stessa linea, con le bianco-blu costrette a inseguire una Primadonna particolarmente incisiva al servizio. Anche in questo caso la squadra ha mostrato capacità di reazione, riuscendo a rientrare in partita, ma senza concretizzare nei momenti decisivi, con le padrone di casa che hanno chiuso nuovamente il parziale.Sotto nel punteggio, la Lavinia Group Volley Trani ha cambiato marcia. Nel quarto set è emersa maggiore lucidità, con una crescita evidente sia in ricezione sia nella fase muro-difesa. Anche il servizio è tornato incisivo, permettendo alle bianco-blu di creare un divario importante e di portare la gara al tie-break.Nel set decisivo la squadra ha mostrato tutta la propria forza mentale. Le bianco-blu sono partite con grande determinazione, costruendo fin da subito un vantaggio significativo grazie a una battuta efficace e a un attacco concreto. Le serie al servizio di Miranda e Valeria Gorgoglione hanno fatto la differenza, consentendo alla squadra di mantenere il controllo e chiudere il match lasciando pochissimo spazio alle avversarie.Una vittoria di squadra, costruita con carattere e capacità di reagire nei momenti più complessi della gara. Un successo che rappresenta un segnale importante anche in vista del prossimo impegno: la finale di Coppa Puglia, appuntamento che richiederà lo stesso spirito e la stessa determinazione mostrati in questa sfida.