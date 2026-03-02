Lavinia Group Volley Trani vola in finale: superato Cutrofiano al tie-break

La Lavinia Group Volley Trani conquista la finale di Coppa Puglia al termine di una semifinale intensa e di alto livello contro Cutrofiano, squadra giovane ma strutturata, costruita su un settore giovanile solido e su atlete di qualità fisica e tecnica.L'approccio delle bianco-blu è stato di grande spessore. Fin dai primi scambi la squadra ha imposto ritmo e personalità, gestendo con efficacia anche l'ottima battuta avversaria grazie a una ricezione ordinata e precisa. Questo ha consentito a Musto di distribuire il gioco con lucidità, coinvolgendo con continuità le centrali Telesca e Gorgoglione e aprendo poi il fronte offensivo sulle bande.Primo e secondo set hanno seguito un copione simile: Lavinia padrona del campo, attenta nei fondamentali e concreta nei momenti chiave. Cutrofiano, però, ha dimostrato carattere e qualità, reagendo nel terzo parziale con maggiore pressione al servizio e soluzioni offensive più incisive, approfittando di alcune imprecisioni bianco-blu e riaprendo la partita.Anche nel quarto set la gara è rimasta in equilibrio, con le ospiti capaci di spingere e allungare la sfida al tie-break. In quel momento è emersa la maturità della Lavinia Group Volley Trani, spinta da un Tensostatico "Ferrante" gremito e partecipe nonostante l'orario pomeridiano.Nel quinto set le bianco-blu sono ripartite con grande lucidità, soprattutto al servizio, grazie alle serie di Piarulli e Karolina Pidhurska, che hanno messo in difficoltà la ricezione avversaria. In attacco Miranda e Pidhurska hanno trovato soluzioni efficaci nei momenti decisivi, permettendo alla squadra di mantenere il vantaggio e chiudere il match davanti al proprio pubblico.Una vittoria costruita con determinazione, qualità tecnica e spirito di gruppo, che vale l'accesso alla finale di Coppa Puglia. Ora l'ultimo atto, con la consapevolezza di aver già dimostrato solidità e carattere in una semifinale di alto livello.