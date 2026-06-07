Elezioni, votazioni, seggio
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Ballottaggio amministrative 2026, dati affluenza: alle 12 ha votato il 12.91% di elettori

Prossimo aggiornamento alle ore 19

Trani - domenica 7 giugno 2026 11.52
È il giorno decisivo per il futuro amministrativo di Trani. Oggi e domani i cittadini tranesi sono chiamati alle urne per il turno di ballottaggio che decreterà il nuovo sindaco della città tra Marco Galiano espressione del centrosinistra e Angelo Guarriello espressione del centrodestra.

I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23, mentre domani si voterà dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne prenderanno il via le operazioni di scrutinio che porteranno alla proclamazione del nuovo primo cittadino. Sono chiamati al voto 49.979 persone.

Dati affluenza - Rilevazione ore 12:00: 12.91%


Nel 2012 il dato dell'affluenza del ballottaggio alle ore 12 fu di 10.64% (5018 votanti) mentre nel 2015 fu di 11.69% (5584 votanti).
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