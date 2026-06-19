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Puglia Popolare, Angela Mercorio alla guida del Dipartimento Regionale Pari Opportunità

«Lavorerò per fare delle pari opportunità uno strumento concreto di inclusione, ascolto e partecipazione»

Trani - venerdì 19 giugno 2026 12.07
Nuovo incarico politico per Angela Mercorio, già candidata sindaco della città di Trani, nominata Responsabile Regionale del Dipartimento Pari Opportunità di Puglia Popolare. Una designazione che segna l'avvio di un percorso orientato alla promozione dell'inclusione, della partecipazione e della tutela dei diritti.
Mercorio ha accolto la nomina esprimendo riconoscenza verso i vertici del movimento: «Accolgo con gratitudine e senso di responsabilità questo incarico. Ringrazio il Coordinamento Regionale, il presidente Gaetano Brattoli e il commissario regionale Carlo Laurora per la fiducia accordatami».
Nel delineare le priorità del proprio mandato, la neo responsabile regionale ha evidenziato come il tema delle pari opportunità rappresenti una sfida concreta che coinvolge l'intera società.
«Parlare di pari opportunità significa parlare di dignità, diritti e valorizzazione delle persone. Il mio obiettivo sarà quello di trasformare il dipartimento in uno spazio aperto all'ascolto, al confronto e alla costruzione di proposte capaci di incidere realmente sui territori», ha dichiarato.
L'incarico si inserisce nel percorso politico e civico di Mercorio, da sempre attenta alle tematiche sociali e alla partecipazione attiva dei cittadini. «Metterò a disposizione esperienza, passione e spirito di servizio, convinta che una comunità più equa si costruisca garantendo a tutti le stesse opportunità di crescita e di partecipazione», ha aggiunto.
Con questa nomina, Puglia Popolare rafforza la propria struttura regionale sui temi delle pari opportunità, affidando ad Angela Mercorio il compito di coordinare iniziative e progettualità dedicate all'inclusione e alla valorizzazione delle diversità sul territorio pugliese.
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