Lavinia Group Volley Trani attesa a Gioia del Colle: sfida al vertice contro Yes Energia Volley

Si prospetta un match dalle ricche emozioni, vista la posta in palio

Trani - venerdì 13 marzo 2026 13.52 Comunicato Stampa
Sabato 14 marzo alle ore 18:00 la Lavinia Group Volley Trani sarà impegnata in trasferta contro Yes Energia Volley Gioia presso la Palestra Comunale "A. Kouznetsov" di Gioia del Colle, in una delle gare più attese del campionato di Serie C femminile.

Le bianco-blu arrivano a questo appuntamento forti del primato in classifica e di un percorso stagionale caratterizzato da continuità di risultati e qualità di gioco. La sfida contro la formazione di Gioia del Colle rappresenta però un banco di prova particolarmente significativo, considerando che le padrone di casa occupano attualmente la seconda posizione e si sono dimostrate nel corso della stagione una squadra solida e competitiva.

Ci si aspetta dunque una gara intensa e ricca di contenuti tecnici, in cui sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione fin dai primi scambi. Per la Lavinia Group Volley Trani sarà importante imporre il proprio ritmo di gioco, gestire con lucidità i momenti chiave del match e trovare continuità in tutti i fondamentali, dalla ricezione alla fase offensiva.

Durante la settimana lo staff tecnico ha lavorato con grande attenzione alla preparazione della partita, consapevole dell'importanza di questo confronto nel percorso del campionato. La squadra si presenterà a Gioia del Colle con l'obiettivo di dare seguito alle prestazioni offerte nelle ultime settimane e di confermare la propria identità di gioco anche in una trasferta impegnativa.

La sfida tra Yes Energia Volley Gioia e Lavinia Group Volley Trani si preannuncia quindi come uno degli appuntamenti più importanti della giornata di campionato, con due squadre determinate a mettere in campo tutte le proprie qualità.
