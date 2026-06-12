Addario - Giacobbe - Donnarumma
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Calcio

Prende forma il nuovo Trani: ufficiali Addario, Giacobbe e Donnarumma, ma non è finita…

Il sogno di mercato dei tranesi porta alla Polonia: interesse per Yuriy Thachuk

Trani - venerdì 12 giugno 2026 11.00
Circa una settimana fa vi avevamo raccontato della chiarissima intenzione della Soccer Trani: assumere un ruolo da assoluta protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza, ed ecco dunque ufficializzati i primi tasselli, come anticipato: si parte da Paride Addario, portiere di assoluto spessore con un importante trascorso nel professionismo. L'andriese classe '91 cresce calcisticamente nel settore giovanile dell'Empoli, salvo poi proseguire la sua carriera in Serie C, dove raggiunge circa 80 presenze. Durante il suo lungo percorso, tra Serie D ed Eccellenza, veste le maglie di Gavorrano, L'Aquila, Manfredonia, Foggia, Barletta, Bisceglie, Corato, Bitonto e Fidelis Andria. Nell'ultima annata si è reso protagonista con la Virtus Palese.

In settimana è arrivato l'annuncio di Mirko Giacobbe, centrocampista d'altissimo livello, capace di unire fisicità, visione di gioco e capacità di inserimento. Un curriculum di tutto rispetto per il classe '92, reduce da un triennio d'oro, da capitano, a Manfredonia, in Serie D/H. Durante il suo percorso si annovera anche una breve esperienza in Serie B, con il Portogruaro. Per lui 100 gettoni in Serie C (Portogruaro e Bassano), ben 200 in Serie D, con i colori di Campobasso, Savoia, Real Normanna e Legnago Salus.

Nelle ultime ore invece è giunta l'ufficialità dell'acquisizione di Gennaro Donnarumma, esperto difensore centrale classe '98, nell'ultima stagione capitano in Serie D, con la Real Acerrana. Grinta, sacrificio e spirito di appartenenza: queste le principali caratteristiche del nativo di Vico Equense, cresciuto nelle giovanili di Juve Stabia e Napoli, per poi proseguire a Caserta, in Serie C, e successivamente in Serie D, dove raccoglie circa 200 gettoni, spalmati tra Casertana, Cerignola, Nola, Paganese, Ostinare, Portici, Gladiator e Cassino.

Ad oggi, la rosa della Soccer Trani del 2026/27 è composta da Addario, Giacobbe, Donnarumma, Turitto e D'Addabbo, a cui si aggiungeranno ben presto Rizzi, difensore tranese riconfermato a pieno regime, ed il fantasista Andrea Fischetti, che nella mattinata di giovedì ha annunciato l'addio alla Sestese (Eccellenza Lombarda), dove ha raggiunto 14 reti e 12 assist nell'ultima annata. La società tranese è pronta ad accogliere un trequartista dal mancino vellutato da oltre 350 presenze in carriera tra Serie D ed Eccellenza.

Ultima notizia, decisamente di fondamentale importanza: il sogno di mercato del Trani porta alla Polonia, da dove si registra un concreto interesse per Yuriy Tkachuk, esperto centrocampista ucraino classe '95, attualmente in forza allo Swit Szczecin, formazione militante nella Betclic 2 Liga, la seconda serie del calcio polacco. Per lui un importante bagaglio di esperienza internazionale, tra Premium Liiga (massimo campionato estone) e professionismo polacco, oltre all'intera trafila nella nazionale ucraina, dall'Under 16 all'Under 20. È un'operazione complessa, trattandosi di un ipotetico trasferimento internazionale, oltre al fatto che il giocatore è legato al suo attuale club fino al '27. Nonostante ciò, il segnale appare chiaro: la società guidata da Pace guarda ben oltre i confini italiani, con l'obiettivo di alzare il livello tecnico ed il profilo delle proprie ambizioni.
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