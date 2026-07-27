Consiglio Comunale di Trani
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Politica

Fisco locale, Trani accelera sulla tregua fiscale alla vigilia delle scadenze estive dell'Agenzia delle Entrate

Il 29 luglio Palazzo Palmieri vota l'adesione alla Rottamazione-quinquies delle cartelle comunali, proprio mentre scattano i termini nazionali per i primi pagamenti e le rate della Quater

Trani - lunedì 27 luglio 2026 12.15
Il tempismo della politica locale incrocia perfettamente il calendario fiscale nazionale. Mercoledì 29 luglio 2026, il Consiglio Comunale di Trani si riunirà a Palazzo Palmieri per discutere e votare, tra i vari punti di bilancio all'Ordine del Giorno, la Proposta n. 67.2026 inerente alla formale adesione del Comune alla Rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali locali (regolata dalla Legge n. 199/2025 e dal D.L. 38/2026). Questa urgente misura di spessore economico-sociale non è una novità nel dibattito cittadino: la questione era stata già fortemente attenzionata e inserita come priorità durante la recente campagna elettorale da Francesco Corallo, ragioniere commercialista e candidato eletto nelle liste di Puglia Popolare. L'imminente approvazione del provvedimento darà un immediato e concreto fiato a imprese e famiglie del territorio, rappresentando puro ossigeno finanziario in un periodo economico caratterizzato da una crisi latente e strisciante.
La importante votazione locale sui tributi municipali avviene a sole 48 ore da una delle scadenze fiscali più massicce dell'anno a livello statale, come comunicato ufficialmente in data odierna (27 luglio 2026) dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il 31 luglio rappresenta infatti il termine perentorio nazionale per il pagamento della prima (o unica) rata della nuova definizione agevolata (Rottamazione-quinquies), nonché per le rate della precedente Rottamazione-quater e dei relativi piani di riammissione. Di seguito, riportiamo integralmente le istruzioni e i dettagli ufficiali forniti dall'Agenzia per la gestione dei pagamenti e l'applicazione dei cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge
  • IL COMUNICATO STAMPA UFFICIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ROTTAMAZIONE-QUINQUIES, PRIMA O UNICA RATA IN SCADENZA IL 31 LUGLIO TERMINE DI PAGAMENTO AMCHE PER LA QUATER E I RIAMMESSI
Al via la fase dei pagamenti per la Rottamazione-quinquies. Il prossimo 31 luglio è il termine fissato dalla legge per il versamento della prima o dell'unica rata della nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026 e a cui era possibile aderire entro lo scorso mese di aprile. Sempre il 31 luglio è prevista la scadenza di pagamento della prossima rata sia della Rottamazione-quater sia dei piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa.
  • Moduli di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza. I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute, con il dettaglio degli importi da versare e i moduli di pagamento, possono trovarne una copia direttamente nell'area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it (a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate) oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall'area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.
  • Come e dove pagare. È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
  • Rottamazione-quinquies: per la rata unica c'è tempo fino al 5 agosto. Per coloro che in fase di adesione alla Rottamazione-quinquies hanno scelto di pagare in unica soluzione, la legge prevede ulteriori 5 giorni di tolleranza e pertanto saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026, oltre tale data si perderanno i benefici della definizione agevolata. Per coloro che, invece, hanno scelto un piano di pagamento rateale, la legge prevede l'inefficacia della Rottamazione-quinquies in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive. Si ricorda, infine che per l'ultima rata del piano, così come per la rata unica, sono concessi cinque giorni di tolleranza.
  • Cinque giorni di tolleranza anche per Rottamazione-quater e Riammissione. Il prossimo 31 luglio è anche il termine per i pagamenti della tredicesima rata della Rottamazione-quater (Legge di bilancio 2023) e della quinta rata dei piani di Riammissione alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025). In entrambi i casi la legge prevede la possibilità di avvalersi di cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza, grazie ai quali saranno ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2026. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e le somme già corrisposte saranno considerate a titolo di acconto su quanto dovuto. Il calendario online con tutte le scadenze. Considerato il sovrapporsi di più provvedimenti, per facilitare i contribuenti nella gestione delle scadenze è disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione il calendario completo con tutti i termini di pagamento delle definizioni agevolate in corso, uno strumento utile per tenere sotto controllo le date di interesse, salvarle come promemoria direttamente sul calendario anche del proprio smartphone e, se si vuole, procedere direttamente al pagamento delle rate. Roma, 27 luglio 2026 - Divisione Riscossione – Relazioni con i media
  • Agenzia delle Entrate
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