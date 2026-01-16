Allarme truffe a Trani e nella BAT: nel mirino c'è la Tessera Sanitaria
Allarme truffe a Trani e nella BAT: nel mirino c'è la Tessera Sanitaria
Trani: Istruzioni per l'uso

Allarme truffe a Trani e nella BAT: dopo i conti correnti, ora nel mirino c'è la Tessera Sanitaria

L'Agenzia delle Entrate avverte: "Attenzione alle false mail per il rinnovo, rubano i dati". Ecco come difendersi dalla nuova campagna di phishing

Trani - venerdì 16 gennaio 2026
La criminalità corre sul web e la città di Trani non è purtroppo un'isola felice. Anzi, i dati più recenti relativi alla sicurezza informatica nel nostro territorio dipingono un quadro preoccupante: le frodi digitali rappresentano una delle voci di reato in più rapida ascesa nella BAT. Secondo gli ultimi report delle forze dell'ordine e della Polizia Postale, le denunce per truffe on-line (phishing, smishing e vishing) hanno registrato un incremento a doppia cifra nell'ultimo anno, con il capoluogo tranese che, per densità abitativa e presenza di uffici, vede spesso i suoi cittadini finire nel mirino di hacker sempre più sofisticati. Non si tratta più solo dei "classici" finti sms bancari o delle truffe sentimentali: i cyber-criminali stanno affinando le tecniche, sfruttando la burocrazia e la fiducia nelle istituzioni per carpire dati sensibili. In questo contesto di vulnerabilità digitale si inserisce l'ultimo, urgente allarme lanciato proprio ieri, 14 gennaio 2026, dall'Agenzia delle Entrate.

La nuova truffa: "Rinnova la tua Tessera Sanitaria"
L'Agenzia ha individuato una massiccia campagna di phishing (invio di mail ingannevoli) che fa leva su un documento essenziale per ogni cittadino: la Tessera Sanitaria. Il modus operandi è subdolo: la vittima riceve una e-mail che sembra provenire ufficialmente dal Ministero della Salute. Il messaggio, confezionato con loghi e linguaggio apparentemente istituzionali, avvisa l'utente che la sua tessera sanitaria è in scadenza e che è necessario procedere immediatamente alla sostituzione.

Il meccanismo del raggiro
La trappola scatta con un click. Nel testo della mail è presente un link: premendolo, l'utente non atterra sul portale del Governo, ma viene dirottato su un sito malevolo clonato alla perfezione per replicare le fattezze delle piattaforme ufficiali. Qui compare un modulo da compilare che invita a inserire i propri dati anagrafici e sensibili. L'obiettivo dei truffatori non è (immediatamente) svuotare il conto corrente, ma qualcosa di altrettanto prezioso: il furto d'identità. Le informazioni raccolte vengono utilizzate per la clonazione di documenti, per aprire finanziamenti a nome della vittima o vengono rivendute a caro prezzo sul "Dark Web".

Come funziona davvero il rinnovo (e come difendersi)
L'Agenzia delle Entrate e le autorità ricordano una regola fondamentale: la Pubblica Amministrazione non chiede mai dati sensibili o rinnovi di documenti tramite link via e-mail. Nello specifico, per la Tessera Sanitaria valgono queste regole:
  1. Ha una validità di 6 anni.
  2. Alla scadenza, non bisogna fare nulla: il Ministero invia automaticamente la nuova tessera all'indirizzo di residenza del cittadino.
  3. La richiesta manuale si fa esclusivamente sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate solo in casi specifici (come smarrimento o furto), ma deve partire sempre dall'utente, mai da una mail esterna.
Il consiglio. L'invito ai cittadini di Trani e della provincia è di prestare la massima attenzione. Se doveste ricevere una mail con oggetto "Rinnovo Tessera Sanitaria" o simili, la procedura è una sola: non cliccare su nessun link, non fornire alcun dato e cancellare immediatamente il messaggio. In caso di dubbio, è sempre bene consultare il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate digitando l'indirizzo direttamente nel browser e non seguendo collegamenti esterni. Qui il link di approfondimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/avviso-del-14-gennaio-2026
  • Truffa
  • Agenzia delle Entrate
Altri contenuti a tema
Messaggi truffa, l'ASL mette in guardia i cittadini, nel mirino anche utenti di Trani Messaggi truffa, l'ASL mette in guardia i cittadini, nel mirino anche utenti di Trani Il messaggio invita a chiamare un numero a pagamento per "importanti comunicazioni". Ecco come riconoscere il raggiro
Agenzia delle Entrate Trani: "Grave Danno per Cittadini e Lavoratori" Attualità Agenzia delle Entrate Trani: "Grave Danno per Cittadini e Lavoratori" FP CGIL: Chiusura dell'Ufficio Territoriale per sfratto. Denunciata la scarsa programmazione e il rischio di un "arretramento progressivo dello Stato dal territorio".
Firmato il protocollo tra Procura della Repubblica Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza Speciale Firmato il protocollo tra Procura della Repubblica Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza Il protocollo è stato sottoscritto in mattinata negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
«Papà, ho perso il telefono. Contattami qui». Ma è una truffa Attualità «Papà, ho perso il telefono. Contattami qui». Ma è una truffa I consigli utili per non cadere nella trappola
In aumento le truffe telefoniche, segnalazioni anche in Puglia: i 5 consigli della Polizia postale Cronaca In aumento le truffe telefoniche, segnalazioni anche in Puglia: i 5 consigli della Polizia postale L'ultima tendenza vede parlare una voce registrata che recita «Salve, abbiamo ricevuto il tuo curriculum»
Cittadini contattati da parte di finti operatori delle forze dell'ordine: è una truffa Attualità Cittadini contattati da parte di finti operatori delle forze dell'ordine: è una truffa I consigli della Polizia di Stato per prevenire l'inganno
Progetto "Occhio alle truffe": oggi un flash mob in piazza Quercia Vita di città Progetto "Occhio alle truffe": oggi un flash mob in piazza Quercia Durante gli incontri verranno fornite informazioni sulle diverse tipologie di truffe, sui metodi di prevenzione e sui comportamenti da adottare per proteggersi
16 "Mazzette" al Pta di Trani: gli indagati non rispondono alle domande del GIP Cronaca "Mazzette" al Pta di Trani: gli indagati non rispondono alle domande del GIP Sia il dottor Nemore che la sua collaboratrice si sono avvalsi della facoltà di non rispondere
Trani, la cultura si fa scudo contro la violenza: al Jobel va in scena il coraggio delle donne con "Sola contro la mafia "
16 gennaio 2026 Trani, la cultura si fa scudo contro la violenza: al Jobel va in scena il coraggio delle donne con "Sola contro la mafia"
Il genio essenziale di Osvaldo Cavandoli sbarca a Trani: oggi al Circolo Dino Risi si celebra il mito de "La Linea "
16 gennaio 2026 Il genio essenziale di Osvaldo Cavandoli sbarca a Trani: oggi al Circolo Dino Risi si celebra il mito de "La Linea"
Tranibenecomune: "Bene le scuse del Sindaco, ma non limitiamoci a tagliare "
16 gennaio 2026 Tranibenecomune: "Bene le scuse del Sindaco, ma non limitiamoci a tagliare"
Palazzo di Città, CIE solo su appuntamento: scatta l'obbligo dal 19 gennaio
15 gennaio 2026 Palazzo di Città, CIE solo su appuntamento: scatta l'obbligo dal 19 gennaio
La Soccer Trani avanza alle semifinali di Coppa: Noicattaro battuto 2-0
15 gennaio 2026 La Soccer Trani avanza alle semifinali di Coppa: Noicattaro battuto 2-0
Ultimi quindici giorni per visitare la mostra “Optimis Omnia " a Palazzo Beltrani
15 gennaio 2026 Ultimi quindici giorni per visitare la mostra “Optimis Omnia" a Palazzo Beltrani
Dalle scuse alle motoseghe: scatta il "piano sicurezza " a Trani. Giù un pino in Piazza Dante, ma gli Architetti avvertono: "Non basta tagliare, serve pianificare "
15 gennaio 2026 Dalle scuse alle motoseghe: scatta il "piano sicurezza" a Trani. Giù un pino in Piazza Dante, ma gli Architetti avvertono: "Non basta tagliare, serve pianificare"
"Orientare alla crescita ": da Trani a Montecitorio il progetto che accompagna i giovani verso scelte di vita consapevoli
15 gennaio 2026 "Orientare alla crescita": da Trani a Montecitorio il progetto che accompagna i giovani verso scelte di vita consapevoli
Raffaella Merra: “Lavori Ponte Lama, vergognoso immobilismo "
15 gennaio 2026 Raffaella Merra: “Lavori Ponte Lama, vergognoso immobilismo"
Lavoro e immigrazione nella BAT: al via le domande online
15 gennaio 2026 Lavoro e immigrazione nella BAT: al via le domande online
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.