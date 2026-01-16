Allarme truffe a Trani e nella BAT: dopo i conti correnti, ora nel mirino c'è la Tessera Sanitaria

Ha una validità di 6 anni. Alla scadenza, non bisogna fare nulla: il Ministero invia automaticamente la nuova tessera all'indirizzo di residenza del cittadino. La richiesta manuale si fa esclusivamente sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate solo in casi specifici (come smarrimento o furto), ma deve partire sempre dall'utente, mai da una mail esterna.

La criminalità corre sul web e la città dinon è purtroppo un'isola felice. Anzi, i dati più recenti relativi alla sicurezza informatica nel nostro territorio dipingono un quadro preoccupante: le frodi digitali rappresentano una delle voci di reato in più rapida ascesa nella BAT. Secondo gli ultimi report delle forze dell'ordine e della Polizia Postale, le denunce per truffe on-line (phishing, smishing e vishing) hanno registrato un incremento a doppia cifra nell'ultimo anno, con il capoluogo tranese che, per densità abitativa e presenza di uffici, vede spesso i suoi cittadini finire nel mirino di hacker sempre più sofisticati. Non si tratta più solo dei "classici" finti sms bancari o delle truffe sentimentali: i cyber-criminali stanno affinando le tecniche, sfruttando la burocrazia e la fiducia nelle istituzioni per carpire dati sensibili. In questo contesto di vulnerabilità digitale si inserisce l'ultimo, urgente allarme lanciato proprio ieri,, dall'Agenzia delle Entrate.L'Agenzia ha individuato una massiccia campagna di phishing (invio di mail ingannevoli) che fa leva su un documento essenziale per ogni cittadino: la Tessera Sanitaria. Il modus operandi è subdolo: la vittima riceve una e-mail che sembra provenire ufficialmente dal. Il messaggio, confezionato con loghi e linguaggio apparentemente istituzionali, avvisa l'utente che la sua tessera sanitaria è in scadenza e che è necessario procedere immediatamente alla sostituzione.La trappola scatta con un click. Nel testo della mail è presente un link: premendolo, l'utente non atterra sul portale del Governo, ma viene dirottato su unclonato alla perfezione per replicare le fattezze delle piattaforme ufficiali. Qui compare un modulo da compilare che invita a inserire i propri dati anagrafici e sensibili. L'obiettivo dei truffatori non è (immediatamente) svuotare il conto corrente, ma qualcosa di altrettanto prezioso: il. Le informazioni raccolte vengono utilizzate per la clonazione di documenti, per aprire finanziamenti a nome della vittima o vengono rivendute a caro prezzo sul "Dark Web".L'Agenzia delle Entrate e le autorità ricordano una regola fondamentale:Nello specifico, per la Tessera Sanitaria valgono queste regole:L'invito ai cittadini di Trani e della provincia è di prestare la massima attenzione. Se doveste ricevere una mail con oggetto "Rinnovo Tessera Sanitaria" o simili, la procedura è una sola:In caso di dubbio, è sempre bene consultare il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate digitando l'indirizzo direttamente nel browser e non seguendo collegamenti esterni.