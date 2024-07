Progetto "Occhio alle truffe": oggi un flash mob in piazza Quercia

Comune di Trani in convenzione con l'Associazione ANTEAS Trani (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) ha promosso il progetto "Occhio alle truffe", iniziativa volta a prevenire e contrastare le truffe ai danni degli anziani a valere del "Fondo Unico Giustizia" del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza e in collaborazione con le forze dell'ordine. La missione del progetto è chiara: informare e proteggere i cittadini, con particolare attenzione agli anziani, attraverso iniziative di informazione e prevenzione.Dopo la presentazione del progetto presso la Biblioteca comunale Giovanni Bovio è partito il fitto calendario di incontri per sensibilizzare e informare la comunità, in particolare le persone anziane, sui rischi delle truffe e su come prevenirle, allo scopo di aumentare la consapevolezza e la sicurezza della comunità. Per essere più vicini ai cittadini è stato programmato un ciclo di appuntamenti pomeridiani di informazione e sensibilizzazione sul tema, presso il segretariato sociale del Comune di Trani (al piano terra del palazzo municipale): gli incontri sono previsti nelle giornate di giovedì 18 luglio, giovedì 25 luglio, giovedì 1 agosto e giovedì 8 agosto dalle 15:30 alle 17.Durante gli incontri verranno fornite informazioni sulle diverse tipologie di truffe, sui metodi di prevenzione e sui comportamenti da adottare per proteggersi. Sarà inoltre possibile compilare il questionario per collaborare alla mappatura del fenomeno nella città di Trani e sarà inoltre possibile prenotare un appuntamento presso lo Sportello Antitruffa, dove ricevere consulenze personalizzate e assistenza su casi specifici di truffa, oltre che interventi di supporto psicologico.La campagna informativa e promozionale prosegue presso i principali luoghi di aggregazione cittadina, ogni martedì mattina a partire dal mese di luglio, i volontari dell'Anteas saranno presenti presso il mercato settimanale e presso le piazze della città per distribuire materiale informativo, fornire consigli utili ai cittadini. Previsti anche degli eventi di piazza: un flash mob giovedì 18 luglio alle ore 19 in piazza Quercia e uno stand informativo mercoledì 24 luglio alle ore 17 in villa comunale. Tutti gli incontri, i servizi dello sportello e le attività della campagna informativa sono gratuiti e aperti al pubblico.Per informazioni è possibile contattare l'Anteas (0883.890100, anteastrani@gmail.com).