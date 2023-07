Caso Bruno Delnegro su Rai 1:in corso gli interrogatori dei fratelli e della compagna di uno di loro

Riflettori ancora accesi sul doloroso caso di cronaca che ha visto coinvolto un pensionato di Trani deceduto circa un anno fa e che solo di recente è stato riconosciuto come il cadavere anonimo ritrovato nello stesso periodo in Abruzzo.Dalla tramissione su Rai 1 condotta da Nunzia Di Girolamo si apprende che in corso a Sulmona sarebbero gli interrogatori per accertare le responsabilità dei tre figli: uno solo insieme alla compagna sarebbe indagato per occultamento di cadavere per il quale rischierebbe sette anni di carcere ; mentre gli altri sarebbero indagati insieme a lui per truffa all'INPS in quanto sarebbe stata percepita la pensione e utilizzata la carta di credito del Signor Bruno dopo la sua morte, ovviamente nascosta a tutti.Di Bruno Delnegro infatti si sapeva che fosse allettato a seguito di una caduta e di un intervento al femore che poi è stato quello che ha consentito il riconoscimento del cadavere anonimo al quale la piccola comunità abruzzese aveva riservato comunque una dignitosa e sacra sepoltura.