Domani sera la musica dei DueQuarti nei giardini del Caffè Corsaro

Riprendono gli appuntamenti di Musica live nei giardini del Caffè Corsaro ( ex ospedaletto, via Baldassarre 72).Venerdì 3 maggio a partire dalle ore 20.30 si esibiranno i DueQuarti per un viaggio nel cantautorato italiano con un interpretazione moderna - ingresso libero.Un'altra occasione per conoscere questo luogo immerso nel verde in pieno centro e presentare alla cittadinanza una lunga serie di attività messe in campo a scopo sociale e inclusivo, da parte delle cooperative sociali "Food, birra e vino locali ad allietare la serata.