Parte da Trani il Festival Castel dei Mondi 2024

Sarà un concerto dell'Orchestra Città di Andria a fungere da anteprima della XXVIII edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi, in calendario nella città Federiciana dal 27 agosto al 12 settembre. Nella elegante cornice di Palazzo Beltrani (Trani, lunedì 22 luglio, ore 20.30) l'orchestra andriese, rinata di recente a nuova vita dopo uno stallo di circa 18 anni, condurrà gli spettatori lungo un percorso di caratura artistica di provata eccellenza. Rinnovando così i fasti di un periodo (1995/2006) in cui l'ensemble ritmico sinfonico andriese aveva raccolto consensi ed apprezzamenti in tutto il Paese, promuovendo la cultura musicale di qualità.Recuperando molti dei protagonisti di quelle stagioni, ed integrandoli con nuovi prestigiosi innesti, "ProgettÒrchestra", della omonima APS, riannoda così il filo con il passato e si proietta autorevolmente nel futuro, forte di una formazione sapientemente guidata dal maestro Vito Andrea Morra, direttore, compositore ed arrangiatore di riconosciuto prestigio. Al suo fianco 2 vocalist, 11 archi, 10 fiati più la storica sezione ritmica.L'esibizione musicale di Palazzo Beltrani costituirà così una degna anteprima dell'imminente Castel dei Mondi '24, kermesse artistica che avrà quest'anno come tema centrale il concetto di Memoria, collettiva ed individuale, declinato attraverso mille distinte sfaccettature. Proprio quella memoria che rammenta a ciascuno di noi "da dove veniamo e dove siamo diretti".All'evento di Palazzo Beltrani presenzieranno la sindaca di Andria, Giovanna Bruno; il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro; il direttore di Teatro Pubblico Pugliese, Sante Levante; l'assessore alla Bellezza della città di Andria, Daniela di Bari; l'assessore alle Radici, Cesareo Troia; Il direttore artistico del Festival, Riccardo Carbutti; il direttore di Produzione, Francesco Fisfola.