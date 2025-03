Gli "Oesais" sono tornati, il video "U mutue a trent'anni" è girato a Trani

Sin dalla prima apparizione sugli schermi di Telenorba, per i pugliesi (e non solo), sono stati considerati più irresistibili degli originali musicisti inglesi: e il ritorno dinei panni deglicon il sold out già ovunque, come se non si aspettasse altro, sta già straripando nell'entusiasmo dei fans di tutte le età , come fossero rimasti in una specie di leggenda.In poco meno di due ore il video ufficiale di "", parodia della celebre ", è già virale, sta navigando raipidissimamemte sui social, nelle chat di WhatsApp, sta diventando suoneria dei cellulari. Non poteva sfuggire ai tranesi una delle location del video, quella dove avviene la rottura del fidanzamento che lascia il malcapitato protagonista, absit iniura verbis, "cornuto...e mazziato" con un mutuo a trent'anni da pagare, dopo aver accontentato l'ingrata con ogni confort di tendenza nella casa:. Ironia intelligente, usi e costumi e modi di dire più o meno irriverenti, sottotitoli irresistibili che traducono il dialetto barese in italiano "politically correct", il ritorno è acclamato ovunque, e, visto che la notorietà del duo nel tempo si è spinta ben oltre i confini meridionali, esporterà certamente anche il fascino del lungomare tranese.