Trani ospita la pianista russa Varvara Nepomnyashchaya per l'inaugurazione di "Armonie Naturali"

La Fondazione Aldo Ciccolini ETS, in collaborazione con il Centro Artistico Musicale "Paolo Grassi" di Martina Franca e con il sostegno del Comune di Trani, è lieta di annunciare l'evento inaugurale della stagione concertistica 2025 "Armonie Naturali", intitolato "Forme fluide e forme solide", che avrà luogo domenica 16 marzo 2025 ore 20:00 (porta ore 19:30).Ideata dal direttore artistico Alfonso Soldano, la stagione "Armonie Naturali" si propone di offrire un percorso musicale unico che abbraccia tanto la musica classica quanto quella moderna. Attraverso programmi che spaziano tra epoche e tradizioni, l'iniziativa intende creare un ponte tra passato, presente e futuro, valorizzando le rappresentazioni musicali della natura in un viaggio emozionale e formativo. Quest'anno, il focus sarà sull'elemento dell'acqua, con artisti che porteranno repertori capaci di evocare la fluidità e la trasformazione di questo elemento vitale.L'evento inaugurale vedrà la straordinaria partecipazione della pianista russa Varvara Nepomnyashchaya, una talentuosa artista che ha conquistato il panorama musicale internazionale grazie a una carriera costellata di successi.Nata a Mosca, Varvara ha studiato al Gnessin State Musical College e al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, perfezionandosi poi in Germania. Le sue esibizioni l'hanno vista calcare i palcoscenici delle orchestre più prestigiose del mondo, e la sua curiosità per le diverse forme d'arte si riflette in un repertorio vasto e variegato.Un repertorio indimenticabile. La curiosità di Nepomnyashchaya per l'arte si riflette nel suo vasto repertorio che spazia tra artisti come Borodin, Taneev e Mussorgsky creando un'armonia naturale che abbraccia diverse epoche e stili.L'ingresso all'evento è a pagamento con posti limitati. Il botteghino sarà presso Palazzo Discanno in via/Corso Vittorio Emanuele, 188 di Trani, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00.Per ulteriori informazioni o per partecipare all'evento, si prega di contattare all'indirizzo e-mail: responsabileartistico.fac@gmail.comSeguiteci sui nostri canali social per rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti lastagione concertistica 2025 "Armonie Naturali" e altre iniziative della Fondazione Aldo Ciccolini ETS.