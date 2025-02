Il cantautore tranese Sinisi pubblica il suo primo EP "Cosa manca"

L'apprezzato cantautore e autore televisivo Sinisi pubblica venerdì 7 marzo il suo primo EP "Cosa manca" (distribuito da ADA Music Italy).Dopo tre anni di lavoro, ricerca e introspezione, Sinisi dà vita a "Cosa Manca", un EP che esplora le sfumature più intime dell'amore. In queste sei tracce, l'artista mette a nudo le sue emozioni, riflettendo il proprio mondo musicale e le influenze dei suoi ascolti. L'album si muove tra ballad indie intense e sonorità nostalgiche degli anni '80, creando un paesaggio sonoro ricco di emozioni e immagini evocative.I temi trattati – l'amore, la nostalgia, la confusione, il tormento, la separazione – sono universali, ma raccontati in modo molto personale e autentico. Il tema centrale è la ricerca di ciò che manca per essere completi, e la risposta sembra risiedere nel riconoscimento che, a volte, il vero amore non è quello che si vive, ma quello che si è perduto, o che persiste come ricordo."Cosa manca", a cui Sinisi ha lavorato insieme al produttore romano Flavio Cangialosi, giunge a pochi mesi dalla pubblicazione del singolo "Lisbona", uscito a dicembre, con cui il cantautore ha dimostrato di essere un autore sensibile, capace di raccontare con la sua inconfondibile e romantica malinconia le fragilità e le sfumature dell'amore.BiografiaGiuseppe Sinisi, in arte Sinisi, classe 1986, è un cantautore e autore televisivo. Il suo debutto nel mondo della musica risale al 2006 quando, appena ventenne, partecipa al "Premio Musicarte 2006" aggiudicandosi il primo posto nella sezione cover con il brano "E penso a te" di Lucio Battisti. Nel 2010 pubblica il suo primo brano inedito "Mai più", che viene presentato al teatro Piccinni di Bari in occasione del "Premio Mimmo Bucci". Nel 2017 esce il secondo singolo "Il tempo è una bugia", curato da Stefano Calabrese, già produttore di Arisa, Massimo Ranieri e Marco Mengoni. Il 2021 è l'anno di "Quello che verrà dopo di te", una ballata che si inserisce nel filone pop-retrò malinconico, caro al cantautore pugliese. Il brano presenta una ricerca introspettiva ed una maggiore maturità, sia nel testo che negli arrangiamenti, che risultano più compatti e più raffinati.A dicembre 2024 Sinisi torna con "Lisbona", un pezzo che cattura la bellezza struggente del tempo che scivola via.Come autore televisivo ha lavorato in varie produzioni TV quali "La Corrida" e "Italia's Got Talent".