Entra nel vivo la programmazione di Santa Jezza Festival al Parco Santa Geffa

>; il 12 agosto con Nico Morelli Trio; il 17 agosto con Pasquale Stefano Trio in < >; il 24 agosto con Cecilia Barra & Lost Generation e Carolina Bubbico in solo.



L'appuntamento quindi per sabato 27 luglio 2024 ore 21:30 con i The Cold Rats < > a trent'anni dalla morte del geniale Compositore.



Il Santa Jezza Festival si inserisce in quella lunga esperienza di rivalutazione dell'area archeologica di Santa Geffa, trasformata in un originale contenitore socio-culturale grazie all'impegno oramai ventennale promosso dall'Associazione Xiao Yan Rondine che Ride e dal mirabile impegno e lavoro dei suoi tanti soci-lavoratori.



Per info e prenotazione consigliata: 3283057259, info@xiaoyan.it

Entra nel vivo la programmazione musicale e artistica del Parco Santa Geffa di Trani con l'inizio della V Edizione del Santa Jezza Festival, la rassegna musicale prodotta dal parco Santa Geffa nell'ambito del progetto Crea in collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di Trani e con la direzione artistica di Mimmo Campanale.Dalla sua prima edizione il Santa Jezza Festival si propone come scenario originale di produzione musicale e soprattutto di ricerca e qualità dell'ambiente jezzistico italiano. Ogni serata è occasione di presentazione di nuovi lavori musicali degli artisti, veri e propri concerti in cui presentare opere e lavori di ricerca, composizione e registrazione di alto livello.Quattro gli appuntamenti previsti per questa stagione: si comincia il 27 luglio con The Cold Rats <