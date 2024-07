A poche ore da "Nessun dorma": l'alba a Trani sarà risvegliata dalla musica

Mancano poche ore, e quanti sono riusciti a conquistare il biglietto, visto che in poco tempo sono andati tutti sold out, probabilmente saranno già a dormire. Il risveglio è previsto alle tre visto che a partire dalle tre e mezza il cancelli del molo del faro verde verranno aperti. Ad accogliere il pubblico nel buio più profondo illuminato da una luna quasi piena, sarà la colazione servita a cura dell'organizzazione con i cornetti di Officine del gusto. Un'esperienza musicale senza pari illuminerà , nello scenario del Molo San Nicola – Faro Verde, Trani.Sará la seconda edizione del concerto-evento .L'imminente appuntamento è un'eloquente espressione dell'appeal culturale e turistico del territorio, che risponde dalla sponda adriatica con una proposta unica alle iniziative della costiera amalfitana e della costa meridionale francese. In attesa del primo sole sul Faro Verde, gli spettatori si lasceranno cullare dalle letture e dai virtuosismi di due grandi maestri dei pianoforti gran coda da teatro, gli interpreti Alfonso Soldano e Giuseppe Greco, che uniranno la bellezza del mare e della musica in una mirabile sintesi.Il concerto all'alba, con il sostegno della Città di Trani, è co-prodotto dalla Fondazione Aldo Ciccolini ETS e da Palazzo delle Arti Beltrani e gode dei patrocini della Regione Puglia, PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione e della Provincia di Barletta Andria Trani.Nessun Dorma sarà un'esperienza immersiva unica che coinvolgerà tutti i sensi, unendo la bellezza della musica classica all'incredibile scenario naturale dell'alba sul mare, e accompagnerà gli spettatori fino alle prime luci del giorno, completamente circondati dal mare, perché - come sosteneva il filosofo esistenzialista Albert Camus - "soltanto la musica è all'altezza del mare". Nella tendenza dei concerti al levar del sole, infatti Nessun Dorma è l'unico nel quale l'ospite può voltarsi e godere del mare a 360 gradi.Ad esibirsi il Duo Alborada, due virtuosi pianisti nati in Puglia e acclamati a livello internazionale: Alfonso Soldano e Giuseppe Greco. I due talenti pugliesi già affermati, docenti titolari rispettivamente nei Conservatori di Stato "Niccolò Piccinni" di Bari e "Egidio Romualdo Duni" di Matera, si esibiranno su due pianoforti gran coda da teatro, 176 tasti e 20 dita che si muoveranno all'unisono per creare un'esperienza unica.