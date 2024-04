“Chiediamo più decoro a Colonna”, la lamentela di un residente

Le foto inviate in Redazione che mostrano rifiuti abbandonati e disordini nei pressi del nuovo residence

Sembra che neanche il nuovo residence stia riuscendo a dare un nuovo volto al piazzale di Colonna che, a parte l'attività commerciale al suo ingresso, appare sempre più terra di nessuno e in preda all'abbandono. Le foto inviate in Redazione da un residente della zona, mostrano rifiuti abbandonati e disordini, ma basta guardarsi un po' attorno e vedere che tutta l'area ha un "sapore amaro". Delle atmosfere di un tempo con la mitica pizzeria da Felice e la gloriosa Lampara, di quel luogo verde, accogliente, quasi un salotto della città, rimane ben poco.Arriva l'estate e la situazione è di una amarezza sconcertante. Si lamentano i residenti e scrivo a Istituzioni e testate giornalistiche cercando di essere ascoltati. Ovviamente il peggio è per chi vive lì tutto l'anno. Dovrebbe essere un gioiello, la marina di Trani ... E invece mette amarezza e nostalgia.