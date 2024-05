Parcheggi selvaggi, oltre cento contravvenzioni l'1 maggio a Trani

Su sollecitazione dell'Assessorato guidato da Cecilia di Lernia, sono state elevate oltre cento contravvenzioni dalla Polizia Locale nella sola giornata di ieri primo Maggio a Trani. In particolare sono state multate le auto parcheggiate davanti scivoli per disabili piuttosto che in doppia fila, in divieto di sosta o addirittura davanti agli archetti per le motociclette o sui marciapiedi. I controlli hanno riguardato la zona della Lega Navale, in piazza Plebiscito, in via Bovio e nell'area del Monastero dove si sono concentrate le maggiori infrazioni. Obiettivo è disincentivare questa cattiva pratica grazie la presenza costante degli agenti nei luoghi di maggior afflusso.