Rintracciato a Trani un 40enne che a Roma aveva occupato abusivamente un appartamento mettendolo poi in affitto

E' stato rintracciato a Trani un 40enne che a Roma, dopo aver occupato abusivamente un appartamento il cui legittimo assegnatario era ricoverato in ospedale, l'ha data in locazione al alcuni stranieri all'oscuro del raggiro. Come riportano le maggiori testate nella cronaca della Capitale, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per truffa, furto e sostituzione di persona, dopo un'indagine della polizia locale di Roma Capitale.L'impostore, rintracciato nella nostra città dalle forze dell'ordine, aveva approfittato dell'assenza da un'abitazione dell'assegnatario (che si trovava ricoverato in ospedale) per "impossessarsi" dell'appartamento e affittarlo dopo aver pubblicato annunci sui siti web del settore affitti, utilizzando false credenziali.Grazie ad immediati accertamenti da parte delle Forze dell'Ordine si è arrivati a scoprire l'identità dell'uomo grazie all'analisi dei movimenti eseguiti tramite una carta di credito prepagata, che ha portato gli inquirenti a Trani.