Attualità
Bollo auto abolito: nella BAT oltre 140mila veicoli esentati. Impatto forte su Barletta, Andria e Trani
Risparmi per famiglie e pendolari, oltre 30 milioni di euro sul territorio. Ecco la stima città per città
Trani - mercoledì 16 settembre 2026 19.16
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'abolizione del bollo auto per una larga fascia di veicoli, segnando una delle novità fiscali più rilevanti degli ultimi anni. La misura, inserita nel nuovo decreto contro il caro carburanti, prevede l'eliminazione del tributo per le auto di piccola e media potenza — fino a 80 kW — e per tutti i motocicli. L'esenzione sarà valida per un solo veicolo per cittadino e riguarderà i versamenti con scadenza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Secondo le stime diffuse dalle principali agenzie di stampa, la riforma interesserà oltre 14,5 milioni di veicoli, pari a circa il 70% del parco auto nazionale. Per compensare il mancato gettito, il Governo ha previsto un trasferimento alle Regioni di circa 2,29 miliardi di euro, così da evitare squilibri nei bilanci locali. «Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani», ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando come l'intervento sia pensato per alleggerire il peso dei costi di mobilità sulle famiglie e per sostenere chi utilizza quotidianamente l'auto per lavoro, studio o necessità personali.
La decisione del Governo di abolire il bollo auto per le vetture fino a 80 kW e per tutti i motocicli incide in modo rilevante sulla provincia BAT, dove circolano circa 210mila veicoli. Applicando la distribuzione nazionale delle potenze, si stima che 115mila autovetture rientrino nella fascia esentata, cui si aggiungono 25mila motocicli, per un totale di 140mila mezzi. Il risparmio medio per ciascun veicolo è stimato tra 150 e 300 euro l'anno, con un beneficio complessivo per il territorio che potrebbe superare i 30 milioni di euro nel 2027.
La decisione del Governo di abolire il bollo auto per le vetture fino a 80 kW e per tutti i motocicli incide in modo rilevante sulla provincia BAT, dove circolano circa 210mila veicoli. Applicando la distribuzione nazionale delle potenze, si stima che 115mila autovetture rientrino nella fascia esentata, cui si aggiungono 25mila motocicli, per un totale di 140mila mezzi. Il risparmio medio per ciascun veicolo è stimato tra 150 e 300 euro l'anno, con un beneficio complessivo per il territorio che potrebbe superare i 30 milioni di euro nel 2027.
L' impatto economico diretto sulle tre città capoluogo: Barletta, Andria e TraniI tre capoluoghi da soli rappresentano oltre l'80% dei veicoli esentati nella BAT, ecco la tabella rappresentativa:
- Andria è la città più impattata, con quasi 50mila mezzi che non pagheranno il bollo.
- Barletta segue con 42mila veicoli, mentre Trani si attesta a 26mila.
- Il risparmio complessivo per le tre città può superare i 20 milioni di euro.