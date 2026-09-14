Premiazione prof. Sabino Giuliano alla Traversata dello Stretto Amatoriale. <span>Foto Traversata dello Stretto Amatoriale</span>
Premiazione prof. Sabino Giuliano alla Traversata dello Stretto Amatoriale. Foto Traversata dello Stretto Amatoriale
Attualità

A 90 anni attraversa a nuoto lo Stretto di Messina: l’impresa di Sabino Giuliano

L’impresa del professor Giuliano, dalla Puglia allo Stretto di Messina è un inno a superare i propri limiti

Trani - lunedì 14 settembre 2026 17.40
Novant'anni, il mare davanti agli occhi e una sfida che sembrava appartenere a un'altra età. Sabino Giuliano ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina, trasformando una domenica di settembre in una pagina di sport e di coraggio. C'è un'età in cui molti pensano che le grandi sfide appartengano ormai al passato. E poi c'è chi, a novant'anni, decide di entrare in acqua e attraversare a nuoto lo Stretto di Messina.
È la storia di Sabino Giuliano, classe 1936, protagonista il 13 settembre di una traversata fuori dall'ordinario, compiuta addirittura in meno di un'ora. Un'impresa che ha unito preparazione, determinazione e una profonda conoscenza del mare. il professor Giuliano ha affrontato lo Stretto a dorso, accompagnando le ultime bracciate con una colonna sonora tutta italiana: "O surdato 'nnammurato." Un dettaglio capace di trasformare una già straordinaria prova sportiva in un momento di autentica emozione.

Dietro il successo della traversata, però, non c'è soltanto la forza fisica del nuotatore. Attraversare lo Stretto significa conoscere e rispettare un tratto di mare particolare, dove correnti, condizioni meteorologiche e traiettoria possono fare la differenza. La scelta del momento più favorevole e del percorso più congeniale è stata dunque fondamentale per portare a compimento la sfida. Ma una volta individuate le condizioni ideali, è stato Giuliano a fare il resto: bracciata dopo bracciata, ha raggiunto Villa San Giovanni, dove è stato accolto e premiato per la sua impresa, ricevendo anche il riconoscimento di ambasciatore dello Stretto, per gli evidenti meriti sportivi.

A rendere ancora più significativo il momento della premiazione è stata la presenza di Salvatore Nardò, presidente del Rotary Club di Trani, a testimonianza di un legame che ha portato la vicenda oltre i confini dello sport. La traversata è stata organizzata nell'ambito della Traversata dello Stretto Amatoriale, iniziativa che negli anni ha saputo trasformare l'attraversamento in un appuntamento capace di richiamare partecipanti e appassionati, valorizzando al tempo stesso il territorio attraverso quella che viene definita una vera forma di turismo sportivo. Al centro, però, resta lui: Sabino Giuliano.

Novant'anni e una traversata nel cuore del Mediterraneo. Novant'anni e la voglia di misurarsi ancora con il mare, senza lasciare che il tempo stabilisca in anticipo ciò che è possibile o impossibile. La sua impresa racconta così qualcosa che va oltre il cronometro e la distanza percorsa: narra la possibilità di continuare a scegliere le proprie sfide, di coltivare passioni e desideri, di guardare ancora una volta all'orizzonte e decidere di raggiungerlo. E nello Stretto, tra Sicilia e Calabria, quelle bracciate sono diventate un messaggio semplice e potente: l'età può segnare il tempo, ma non necessariamente il limite dei sogni.
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