Allarme pneumatici a Boccadoro: gli Foto Credits" />
Allarme pneumatici a Boccadoro: gli "Amici del mare" chiamano alla pulizia. Foto Credits
Attualità

Concessioni balneari, Fiba-Confesercenti Puglia: «Prima di indire le gare va verificata la scarsità delle spiagge»

Il presidente regionale Fabrizio Santorsola ha inviato un'istanza alla Regione Puglia chiedendo di seguire il modello Calabria

Trani - lunedì 27 luglio 2026 10.10
La Regione Puglia adotti con urgenza un atto di indirizzo che chiarisca la non sussistenza, in via generale, della "scarsità della risorsa naturale" rappresentata dalle spiagge libere e obblighi i Comuni costieri a effettuare una preventiva valutazione tecnica prima di pubblicare i bandi per le concessioni demaniali marittime. È la richiesta avanzata da FIBA-Confesercenti Puglia, attraverso un'istanza formale sottoscritta dal presidente regionale Fabrizio Santorsola e indirizzata al presidente della Regione Antonio Decaro, agli assessori Raffaele Piemontese e Marina Leuzzi e ai capigruppo del Consiglio regionale.
Nel documento si richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare le sentenze Promoimpresa del 2016 e Ginosa del 2023, sostenendo che l'obbligo di assegnare le concessioni mediante procedure a evidenza pubblica sussisterebbe soltanto qualora sia accertata la reale scarsità delle risorse naturali disponibili.
Secondo FIBA-Confesercenti, tale verifica deve essere effettuata in maniera concreta e riferita al singolo territorio, senza presunzioni automatiche. Nell'istanza viene inoltre citata l'esperienza della Regione Calabria che, con recenti provvedimenti normativi, ha dichiarato la generale insussistenza della scarsità della risorsa, demandando comunque ai Comuni specifiche perizie tecniche prima dell'eventuale avvio delle gare.
L'associazione evidenzia come in Puglia l'assenza di un indirizzo regionale unitario stia determinando comportamenti differenti tra i Comuni costieri, con il rischio di creare disparità di trattamento tra gli operatori balneari e un clima di incertezza giuridica.
Per questo motivo viene chiesto alla Giunta e al Consiglio regionale di adottare un provvedimento che, sul modello calabrese, dichiari il principio generale della non scarsità delle spiagge libere sul territorio pugliese, salvo particolari situazioni locali, imponendo contestualmente ai Comuni l'obbligo di una preventiva mappatura e di una perizia tecnica sulla reale disponibilità di aree demaniali prima della pubblicazione di qualsiasi bando.
L'obiettivo, secondo FIBA-Confesercenti Puglia, è garantire un'applicazione uniforme della normativa europea e tutelare le imprese balneari, evitando il ricorso automatico alle procedure di gara in assenza dei presupposti previsti dalla Direttiva Bolkestein.
  • Mare
Altri contenuti a tema
Spiagge di Trani, il Centrodestra chiede chiarezza sulle concessioni demaniali Politica Spiagge di Trani, il Centrodestra chiede chiarezza sulle concessioni demaniali Presentata un'istanza di accesso agli atti: riflettori su Matinelle, Mongelli, Baia del Pescatore e Marechiaro
A Trani il caro ombrellone divide, ma c’è chi sceglie l’accoglienza: lettini gratis al “Vecchio e il mare” A Trani il caro ombrellone divide, ma c’è chi sceglie l’accoglienza: lettini gratis al “Vecchio e il mare” Tra spiagge libere affollate, lidi semi vuoti e polemiche sulle concessioni, spunta un gesto controcorrente che rilancia il dibattito sul “Mare Democratico” in Puglia
Trani | Drammatico salvataggio al Lido Mattinelle, decisivo l’intervento del giovane bagnino tranese Mauro Sarni di "Angeli del Mare" Cronaca Trani | Drammatico salvataggio al Lido Mattinelle, decisivo l’intervento del giovane bagnino tranese Mauro Sarni di "Angeli del Mare" Padre e figlia trascinati dalle onde e salvati grazie alla prontezza del soccorritore
A scuola di vela a 7 anni: a Trani prende il largo il progetto "Vele Spiegate" Scuola e Lavoro A scuola di vela a 7 anni: a Trani prende il largo il progetto "Vele Spiegate" Trenta ore di attività tra mare e aula per gli alunni dell'Istituto Comprensivo "Rocca - Bovio - Palumbo - D'Annunzio"
Trani ricorda Mauro Mazzilli: il suo nome accompagnerà il Grand Prix Open Water 2026 Trani ricorda Mauro Mazzilli: il suo nome accompagnerà il Grand Prix Open Water 2026 Un premio speciale durante la manifestazione del 23 agosto renderà omaggio al cardiologo che ha dedicato la vita alla medicina dello sport, alla sanità pubblica e alla crescita della comunità tranese
Tutela del riccio di mare, la Flai Cgil: «Un investimento sul futuro della Puglia» Ambiente Tutela del riccio di mare, la Flai Cgil: «Un investimento sul futuro della Puglia» Antonio Ligorio: «Ora servono monitoraggio, lotta alla pesca illegale e sostegni concreti ai pescatori professionisti».
"Mar Arte", il mare diventa ispirazione e materia: a Trani una mostra tra pittura e arte del recupero "Mar Arte", il mare diventa ispirazione e materia: a Trani una mostra tra pittura e arte del recupero Dal 20 al 28 giugno al Chalet della Villa Comunale dodici artisti raccontano il mare attraverso tele, colori e opere realizzate con materiali restituiti dalle onde
Anche i Sindaci si arrabbiano: "Non ci stò". Amedeo Bottaro rompe il silenzio Politica Anche i Sindaci si arrabbiano: "Non ci stò". Amedeo Bottaro rompe il silenzio Dalla spiaggia di "Marechiaro" al progetto "Costa Sud": la controffensiva social di Bottaro che trasforma la difesa della costa nel cuore della contesa elettorale
IREPORT | «Ferri arrugginiti e palizzate per una scala abusiva»: la denuncia del pericolo nella Baia del Gruccione
27 luglio 2026 IREPORT | «Ferri arrugginiti e palizzate per una scala abusiva»: la denuncia del pericolo nella Baia del Gruccione
Scontro nella notte nel cuore di Trani: due feriti all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e corso Cavour
27 luglio 2026 Scontro nella notte nel cuore di Trani: due feriti all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e corso Cavour
Trani | Piano Emergenza Caldo 2026. Iniziative dell'Amministrazione Comunale: il 29 luglio in Piazza della Repubblica
27 luglio 2026 Trani | Piano Emergenza Caldo 2026. Iniziative dell'Amministrazione Comunale: il 29 luglio in Piazza della Repubblica
Autonomia Differenziata | La mozione imbarazza il centrodestra tranese sosterrà il blocco delle preintese del Governo? Intanto Decaro avverte: "A rischio il diritto alla salute al Sud "
27 luglio 2026 Autonomia Differenziata | La mozione imbarazza il centrodestra tranese sosterrà il blocco delle preintese del Governo? Intanto Decaro avverte: "A rischio il diritto alla salute al Sud"
Screening gratuito della cervice uterina: la Regione Puglia invita le donne a non rimandare la prevenzione
27 luglio 2026 Screening gratuito della cervice uterina: la Regione Puglia invita le donne a non rimandare la prevenzione
Cabina di regia del Piano di Zona, l'Ambito cerca un rappresentante unitario del Terzo Settore
27 luglio 2026 Cabina di regia del Piano di Zona, l'Ambito cerca un rappresentante unitario del Terzo Settore
La Compagnia "LaRibalta " di Novara vince il Premio Macchia, ma a Palazzo Beltrani trionfa la festa del “Gran Varietà”
26 luglio 2026 La Compagnia "LaRibalta" di Novara vince il Premio Macchia, ma a Palazzo Beltrani trionfa la festa del “Gran Varietà”
29 luglio 2026 | Convocato il Consiglio Comunale di Trani: capiamo insieme punto per punto un ODG ad alta densità istituzionale e scadenze finanziarie
26 luglio 2026 29 luglio 2026 | Convocato il Consiglio Comunale di Trani: capiamo insieme punto per punto un ODG ad alta densità istituzionale e scadenze finanziarie
Sanità in Puglia | Fratelli d'Italia ed Andrea Ferri attaccano sulle liste d'attesa e il "caso " assunzioni
26 luglio 2026 Sanità in Puglia | Fratelli d'Italia ed Andrea Ferri attaccano sulle liste d'attesa e il "caso" assunzioni
Trani festeggia Sant'Anna, stasera processione e spettacolo pirotecnico
26 luglio 2026 Trani festeggia Sant'Anna, stasera processione e spettacolo pirotecnico
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.