Sanità
Screening gratuito della cervice uterina: la Regione Puglia invita le donne a non rimandare la prevenzione
Pap test per le 25-29enni e HPV DNA test per le donne tra i 30 e i 64 anni
Trani - lunedì 27 luglio 2026
Prima di partire per le vacanze c'è un appuntamento da non rimandare: quello con la prevenzione. È il messaggio lanciato dalla Regione Puglia, che invita le donne a partecipare gratuitamente allo screening oncologico per la prevenzione del tumore della cervice uterina.
Le cittadine interessate vengono contattate attraverso lettera, telefonata, SMS, email o tramite l'App IO per aderire al programma di screening.
In base all'età, sono previsti due diversi esami:
Con la campagna estiva, la Regione Puglia ricorda che, insieme a costume e crema solare, è importante portare con sé anche la consapevolezza che la prevenzione può fare la differenza.
Per maggiori informazioni sul programma di screening è possibile consultare il portale Puglia Salute.
Le cittadine interessate vengono contattate attraverso lettera, telefonata, SMS, email o tramite l'App IO per aderire al programma di screening.
In base all'età, sono previsti due diversi esami:
- Pap test per le donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni;
- HPV DNA test per le donne tra i 30 e i 64 anni.
Con la campagna estiva, la Regione Puglia ricorda che, insieme a costume e crema solare, è importante portare con sé anche la consapevolezza che la prevenzione può fare la differenza.
Per maggiori informazioni sul programma di screening è possibile consultare il portale Puglia Salute.