Doppia difesa": al via in Biblioteca un progetto di autodifesa fisica e psicologica

In data 3 ottobre 2024 alle ore 9.30 sarà presentato il progetto "Doppia difesa" promosso ed organizzato dall'Amministrazione comunale.Per la difesa fisica interverrà il maestro sebastiano Mastrulli, per la difesa psicologica - psicoterapeuta la dott.ssa Anna Caiati. Il progetto si propone di diffondere la cultura del rispetto ,base di ogni convivenza sana, riconoscere i vari tipi di violenza: psicologica-fisica-economica-morale. Obiettivo specifico del progetto é presentare un programma di difesa personale per le donne , per dotarle degli strumenti indispensabili sia per comprendere i prodromi della violenza sia per dotarle degli strumenti indispensabili alla propria salvaguardia in caso di violenza . Obiettivi specifici: come ormai e' chiaro, l'origine della violenza fisica e' sempre nella violenza psicologica che la precede, per cui mentre i tradizionali corsi di difesa personale si concentrano solo su come reagire alla violenza fisica,questo progetto va ben oltre.