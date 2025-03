Omaggio alle donne, a Trani una mostra-shooting in movimento dell'associazione Divine del Sud

Opere d'arte che si muovono sinuose in mezzo ad antiche collezioni di inestimabile valore, tra anfore, macchine per scrivere e testi sacri. Una vera e propria mostra-shooting in movimento, in cui gioielli e abiti di artigiani e stilisti pugliesi prenderanno vita sui corpi a Trani, nell'evento "Omaggio alle Donne", in programma il prossimo 7 marzo a partire dalle 18 negli spazi tra il Polo Museale Diocesano e la maestosa Cattedrale sul mare, ospiti della poliedrica Fondazione S.e.c.a., presieduta dal presidente Isabella Ciccolella e dal fondatore il Cav. Natalino Pagano, da sempre attento ad iniziative che coniugano il sociale con l'arte, la cultura e la bellezza. L'occasione è la Giornata internazionale della donna, che si celebra l'8 marzo. Nel giorno della vigilia sarà proprio la donna a farla da padrona, con i suoi colori, i gioielli e gli abiti che valorizzano la sua meravigliosa unicità, la sua complessità e le sue emozioni. A presentare la serata speciale che unsice moda, arte e solidarietà Francesca Rodolfo, giornalista di Telenorba e presidente dell'associazione Divine del Sud. A fare da sfondo una location d'eccezione, tra l'esclusività dei materiali lavorati a mano, le pietre preziose e l'eleganza dei tessuti ricercati e raffinati, indossati da modelle speciali e professioniste, acconciate e truccate dai maestri dell'accademia Total Look. In mostra creazioni esclusivamente made in Puglia, dagli abiti di Grazia Urbano (San Severo) e Tania Spagnolo (Monopoli), ai gioielli scultura di Rosa Ladisa (Bari), Vito Gurrado (Bari) e Angiolo Barracchia (Barletta). Oggetti di rara bellezza che potranno anche essere acquistati. Il fine è nobile: parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza per i progetti solidali promossi da Divine del Sud.