A Trani l'Ottobre Rosa si conclude con una "Giornata per la Donna"

"Una giornata per la donna", sensibilizzazione e visite gratuite per l'Ottobre Rosa

Unche unisce l'unità operativa die le componenti dell'associazioneche attraverso una preziosa sinergia hanno portato a termine ladell'iniziativa intitolata, a conclusione dell', mese dedicato allae in generale alla sensibilizzazione rivolta alle donne, soprattutto a quelleCon questo obiettivo è nata l'iniziativa che quest'anno ha consentito il monitoraggio preventivo dinel corso dellea cura del dott.dirigente responsabile della unità operativa di Radiologia del PTA di Trani, che si sono svolte venerdì e sabato al PTA di Trani, a fronte dipervenute all'associazione tranese.A conclusione dell'iniziativa, il gruppo di volontariato ha lanciato già la proposta di future iniziative rivolgendosi alla Direzione Generale del PTA di Trani, per mantenere alta l'attenzione sulla problematica di prevenzione del carcinoma mammario. L'è un esame molto semplice, per nulla invasivo ma potentissimo dal punto di vista dello screening dello stato di salute della donna. È importante aumentare il raggio della conoscenza e dell'informazione nei confronti di tutte le donne, con uno sguardo privilegiato per le pazienti giovani: l'ecografia è infatti consigliata, ma ancora troppe poche ragazze sono a conoscenza di queste forme di prevenzione.Maggiori informazioni sulle ragioni alla base dell'iniziativa e sull'importanza dello screening nelle nostre interviste a Elisabetta Todisco dell'associazione "Il Raggio Verde" di Trani e al dott. Francesco Nemore.