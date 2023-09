Il 14 settembre test anche a Trani per il sistema "IT-alert"

Cosa accadrà precisamente?

Avvisi di emergenza

IT-Alert

Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario.

Un segnale acustico e un messaggio sul cellulare per avvisarti in caso di emergenze o catastrofi imminenti. È in fase di test in tutt'Italia il nuovo sistema di allarme pubblicoIl prossimosi svolgerà il primo test in Puglia.Arriverà su tutti i telefoni cellulari presenti nell'area geografica della Puglia un messaggio testuale, accompagnato da un particolare segnale acustico, ben riconoscibile e differente dalle normali suonerie.Si leggerà questa scritta:Nella giornata del 14 settembre dunque tutti i pugliesi riceveranno sul proprio smartphone questo avviso. Si tratta dunque di una prova per testare il funzionamento di questo nuovo sistema.