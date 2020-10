Trani, un nodo rosa per la prevenzione dei tumori al seno

La Fidapa BPW Italy sezione di Trani, con la presidente Maria Mazzili, in collaborazione con la Lilt sezione provinciale Bat, in occasione del mese della prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno ha colorato piazza Duomo con un grandissimo nodo di tessuto rosa a ricordare il simbolo della campagna Lilt.La manifestazione si è svolta alla presenza della Presidente Distrettuale Anna Maria Elvira Musacchio, la Presidente di sezione Maria Mazzilli , il Sindaco della Città di Trani Amedeo Bottaro, il Presidente Lilt provinciale Bat Michele Ciniero, il Prof. Francesco Schittulli medico oncologo nonché Presidente Lilt Nazionale, la senatrice Assuntela Messina, la neo eletta al consiglio regionale Debora Ciliento e le socie della sezione.I presenti si sono spostati poi in piazza Libertà per parlare di prevenzione e infine è stata illuminata la Madonna dell'Immacolata di rosa come simbolo di donna e madre.