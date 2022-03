"Una giornata per la donna": 80 esami diagnostici eseguiti grazie all'iniziativa de "Il Raggio Verde" e la Uo di Radiologia

Una mattinata dedicata alla prevenzione per i tumori femminili, nel mese di Marzo a questo dedicato: sono stati 80 gli esami, fra screening senologici, densitometria ossea e ecografia mammarie e alla tiroide, effettuati questa mattina al Pta "San Nicola pellegrino" dalla equipe della U.O. semplice Vd Radiologia diretto dal dott. Francesco Nemore, insieme alla dott.ssa Valentina Forte, il dott. Saverio Pollice, il tecnico Giuseppe Pignataro e le ausiliarie Carmela Cassese e Grazia Rita Chieppa.E con loro la fondamentale e imprescindibile presenza delle donne dell'associazione "Il Raggio Verde" di Trani, instancabili nell'opera di sensibilizzazione alla prevenzione: è loro la proposta di istituzione di questa giornata dedicata al tema, insieme alla Asl Bt con la sua equipe medico-sanitaria, con il patrocinio del Comune di Trani. E così, grazie alla sinergia creatasi proprio fra l'associazione e la Asl Bt, si è conclusa con successo, non solo nei numeri ma anche nella risposta sociale registrata, questa III edizione de "Una giornata per la donna", pensata per continuare a sostenere e promuovere progetti nella lotta al tumore al seno, prevedendo visite mediche e screening senologici gratuiti per donne dai 20 ai 40 anni, esami diagnostico per osteoporosi, ecografia alla tiroide."Una giornata importante – sottolinea il dott. Nemore – nel corso della quale è stato messo a frutto l'impegno de "Il raggio Verde" nel propagandare la prevenzione, lo scuotere la psicologia delle donne convincendole a volersi bene. Il ringraziamento coinvolge tutte e tutti. E gli esami che abbiamo effettuato significano molto dal punto di vista sia medico che sociale. La prevenzione. Prima di tutto".