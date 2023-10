La certificazione medico-sportiva: prevenzione di eventi avversi in bambini e adulti

Sabato 4 novembre si terrà a Trani, presso la Sala Conferenze "B. Ronchi" della Biblioteca Comunale Giovanni Bovio, un convegno dal titolo "La certificazione medico-sportiva dal bambino all'adulto: la prevenzione degli eventi avversi", utile anche come corso di formazione con crediti ECM. Il congresso, organizzato dall'Associazione Nazionale dei Cardiologi Extraospedalieri (ANCE), mira a coinvolgere cardiologi, medici di famiglia, pediatri e medici dello sport e medici di altre discipline nella discussione e nella risoluzione delle problematiche legate alla certificazione per la pratica sportiva.L'evento fornirà un'opportunità per confrontarsi su diagnosi reali di "pazienti-atleti complessi" e fornirà nozioni avanzate su come gestire clinicamente casi diversi. Saranno presentate evidenze cliniche sulla gestione personalizzata delle valutazioni diagnostiche e terapeutiche, al fine di migliorare gli esiti per il paziente-atleta.Il convegno avrà inizio alle ore 8:30 con i saluti istituzionali, il programma scientifico sarà suddiviso in due sessioni, una lettura magistrale e una tavola rotonda con relatori esperti che affronteranno tematiche specifiche come le anomalie strutturali cardiache, le malattie aritmiche e l'impatto dell'attività sportiva sul paziente ad alto rischio.Tra i responsabili scientifici dell'evento vi sono il dott. Pierluigi Russo, Responsabile dell'Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite e Genetiche nell'adulto presso il PTA di Trani DSS-5, il dott. Angelo Fracchiolla, Responsabile dell'Ambulatorio di Medicina dello Sport presso il PTA di Trani DSS-5 e la dott.ssa Anna Rita Russo, Dirigente Medico Cardiologo Responsabile dell'Ambulatorio ad alta specializzazione di Cardiologia del DSS-1 Margherita di Savoia.