Screening senologici gratuiti e controlli per osteoporosi e tiroide: già 70 adesioni all'iniziativa de "Il Raggio Verde"

Sono state ben 70 le adesioni registrate questa mattina dall'associazione "Il Raggio Verde" per l'iniziativa proposta dalla stessa associazione e dalla U.O. di Radiologia del Pta di Trani, in programma per domenica 27 marzo prossimo: si tratta della III edizione di "Una giornata per la donna" per continuare a sostenere e promuovere progetti nella lotta al tumore al seno. E' realizzata in collaborazione e presso la Uo di Radiologia del Pta di Trani con il dott. Francesco Nemore, e prevede visite mediche e screening senologici gratuiti per donne dai 20 ai 40 anni, esami diagnostico per osteoporosi, ecografia alla tiroide.Questa mattina la raccolta delle adesioni, con un gazebo de "Il Raggio Verde" fra via S. Giorgio e via Mario pagano: "Oggi la nostra associazione ha ricevuto un grande riconoscimento: la vostra fiducia. Si sono raccolte circa 70 adesioni – si legge infatti in un posto dell'associazione - per l'iniziativa proposta da noi, Raggio Verde, e dall'U.O. Radiologia del Pta di Trani, ciò significa che, avendo imparato a conoscerci, credete nella nostra serietà e nella validità delle nostre iniziative, e quindi nell'importanza della prevenzione, battaglia che da anni combattiamo", tutto in occasione del mese dedicato alla Donna. "Un sentito ringraziamento ai medici e primari del PTA di Trani. Quando abbiamo iniziato, anche se avevamo grandi aspettative, eravamo un po' titubanti e invece siamo arrivati alla terza edizione. Il nostro lavoro, il propagandare la prevenzione, lo scuotere la psicologia delle donne convincendole a volersi bene, ha dato i suoi frutti. Questa giornata organizzata per voi da noi Raggio Verde e dall'U. O. Radiologia del Pta di Trani, unita a quelle degli anni scorsi, è diventato il fiore all'occhiello del nostro lavoro. Ciò significa che siamo riuscite a dimostrare quanto teniamo a voi e quanto da voi sia apprezzato il nostro impegno, e di questo noi vi ringraziamo".