Multicedi con l’insegna Decò sostiene la carovana della prevenzione dell’associazione Susan G Komen Italia

Ilcon l'insegna Decò, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile diche offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. In particolare, la Carovana si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute. La tutela della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale.La Carovana delle Prevenzione offre(mammografie, ecografie mammarie, ecografie ginecologiche e Pap test, e visite cliniche)a donne che per età' o altri criteri non rientrano nei programmi di screening del SSN;(ad es: ecografie della tiroide, visite dermatologiche con epiluminescenza) per altre patologie femminili attualmente non coperte da programmi di screening del SSN;di promozione dell'attività fisica, del benessere e della corretta alimentazione per incoraggiare l'adozione di stili di vita sani;finalizzati ad aiutare le pazienti che hanno vissuto una malattia oncologica a recuperare un pieno benessere psico-fisico e il miglior ritorno alla vita attiva (es: consulenze di supporto psicologico, consulenze nutrizionali, consulenze fisioterapiche, consulenze legali).alle tematiche della salute e di promozione dello sport e della attività fisica per gli studenti delle Scuole Inferiori e Superiori.Si comincia giovedìpresso il: dalle 9:00 alle 16:30 si potranno effettuare visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei tumori al seno. Per info e prenotazioni bisogna collegarsi al sito https://komen.it/evento/casamassima-ottobre/ e compilare il form apposito.la Carovana della Prevenzione farà tappa presso ilper poi proseguire durante il mese dipresso idi(SA),(AV) e(RM)."La scoperta di una maggiore attenzione alla prevenzione da parte dei privati non può che inorgoglirci, da un lato assistiamo ad una maggiore consapevolezza del benessere psico-fisico delle persone, dall'altro promuovendo la prevenzione si salvano vite e al contempo contribuiamo, con questa azione di volontariato, ad alleggerire la spesa sanitaria. L'attenzione per questo tema, verso i propri dipendenti e verso la comunità, dimostra una nuova e lungimirante sensibilità che ha degli effetti positivi su tutto il territorio. Questa nostra attività di volontariato sta penetrando nel tessutodi questa regione, facendo germogliare i semi della generosità, dell'altruismo e quel senso di comunità che può aiutarci a stare meglio insieme"Per Multicedi il sostengo al territorio passa anche attraverso azioni di solidarietà e Decò, oltre a dare risalto all'iniziativa sui propri canali di comunicazione, sosterrà attivamente la Onlus Susan g Komen Italia ospitando e contribuendo alla realizzazione di alcune delle tappe della Carovana della Prevenzione.