Soccer Trani, in programma un’amichevole di lusso al ‘Puttilli’ contro il Barletta

Il campionato di Promozione si fermerà per le vacanze pasquali a partire da questa domenica. Si tornerà in campo direttamente il 27 aprile, giornata durante la quale la Soccer Trani ospiterà il San Marco, terzo in classifica, prima delle ultime tre gare stagionali contro Stornara, Bitritto Norba e Santeramo. Non mancheranno però gli appuntamenti in queste due settimane di pausa:I barlettani, reduci dalla meritatissima vittoria dell'Eccellenza, valsa la promozione in Serie D, hanno ancora in programma una partita mai banale, specialmente per i cittadini tranesi: la finale di Coppa Italia di Eccellenza Nazionale o, se preferite, la Coppa Italia Dilettanti, che rievoca in tutti i tifosi spiacevoli, ma anche piacevolissimi ricordi della finalissima di Firenze dell'ultimo 2 maggio 2018, quando la Vigor Trani dovette arrendersi contro il St.Georgen per 0-2, davanti agli oltre duemila tranesi giunti non solo dalla Puglia, ma da ogni parte d'Italia, con l'obiettivo di spingere Camporeale e compagni verso la gloria, ma questa storia fa ormai parte del passato.