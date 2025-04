Run4Hope 2025: fa tappa a Trani la staffetta della solidarietà

Anche Trani è protagonista della, la staffetta nazionale podistica non competitiva che abbraccia l'Italia in nome della solidarietà. La staffetta, anche nell'edizione 2025, coinvolge podisti, runners singoli o in gruppi, associazioni, gruppi spontanei/aziendali o costituiti nel contesto di running store e palestre, chiamati aNell'edizione 2021 e 2023 sono stati raccolti fondi a sostegno di. Invece, nel 2022 e nel 2024 il sostegno dei runners italiani è andato a finanziareaccolti in Italia e la ricerca sul legame tra l'inquinamento e le patologie oncoematologiche.Nel 2025, la raccolta fondi torna a favore dellaIldella Run4Hope è il seguente:PERCORSO BTappa 1: Foggia - Cerignola (sabato 5 aprile)Tappa 2: San Ferdinando - Margherita di Savoia (martedì 8 aprile)Tappa 3: Margherita di Savoia - Barletta -Tappa 4: Trani - Molfetta (giovedì 10 aprile)Tappa 6: Molfetta - Bitonto (venerdì 11 aprile)Tappa 7: Bitonto - Modugno (sabato 12 aprile)Tappa 8: Modugno - Bari (domenica 13 aprile)PERCORSO CTappa 1: Gravina - Altamura - Toritto - Bitetto - Modugno (sabato 12 aprile)La consegna del testimone dalla Asd Barletta Sportiva alla Asd Trani Marathon è prevista domani mattina alle ore 10.30.