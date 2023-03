Successo per l'evento a Trani "Mammografia ed Ecografia Gratuita"

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo l'evento "Mammografia ed Ecografia Gratuita" a Trani promosso da WelfareCare e sostenuto dall'Amministrazione: decine e decine di donne si sono sottoposte ad esami diagnostici gratuiti, grazie al contributo delle aziende partner, all'interno della clinica mobile WelfareCare, con lo scopo di prevenire l'insorgenza del tumore al seno.Ad attendere le donne prenotate per le visite nella clinica mobile in rosa allestita sul porto di Trani ed attrezzata con la strumentazione utile a consentire l'effettuazione degli esami di diagnostica senologica clinica e strumentale, un'equipe composta da personale medico e sanitario.Alla fine sono stati ben 74 gli esami senologici effettuati in totale, nello specifico 27 le mammografie e 47 le ecografie erogate gratuitamente."È importante sostenere queste iniziative – spiega l'assessore ai servizi sociali, Alessandra Rondinone - volte alla sensibilizzazione e prevenzione, al fine di garantire un coinvolgimento più ampio e informato della cittadinanza. Significativo è stato anche e soprattutto l'apporto contributivo delle realtà del territorio che hanno mostrato una spiccata sensibilità e vicinanza sul tema a cui vanno dei ringraziamenti speciali". Esprime soddisfazione anche l'A.D. di WelfareCare Massimo Bello: "Siamo orgogliosi di continuare a portare la prevenzione a "casa" dei cittadini, grazie ad un gioco di squadra tra l'Associazione Prevenzione è Vita, WelfareCare Società Benefit, i Comuni e le aziende che con il loro contributo rendono possibile l'iniziativa. Dall'inizio della nostra mission abbiamo erogato oltre 23mila esami gratuiti grazie al supporto di 2200 aziende partner per un totale di 298 eventi pubblici a cui si aggiungono gli oltre 60 eventi aziendali. Speriamo di tornare nuovamente a Trani, per dare l'opportunità ad altre donne di cogliere quest'occasione di prevenzione concreta".