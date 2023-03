Giornata internazionale della donna, una mostra all'aperto a Trani e Bisceglie

La giornata dell'8 marzo rappresenta, da sempre, un'occasione per indagare a fondo contraddizioni e ingiustizie che quotidianamente interessano le donne, ma è al contempo momento di celebrazione dell'inesauribile resistenza femminile dinanzi alle sfide e ai progressi già compiuti nel cammino verso la parità dei diritti e dell'uguaglianza di genere.La giornata internazionale della donna rappresenta, pertanto, occasione di riflessione sul ruolo che ricopre nella società contemporanea, richiamando alla memoria alcune donne che hanno contribuito in modo significativo all'avvio del percorso di uguaglianza, e soprattutto per pensare criticamente a tutto ciò che deve essere ancora realizzato.In vista della ricorrenza, l'Ambito Territoriale Sociale di Trani Bisceglie, il Centro Antiviolenza Save (gestito dalla Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà), gli assessorati alle Pari Opportunità dei Comuni di Trani e Bisceglie, in collaborazione con gli assessorati ai Servizi sociali di Trani e Bisceglie e con il contributo del Servizio Civile Universale di entrambi i Comuni, hanno promosso una campagna di sensibilizzazione denominata "La storia di una – La vita di Tutte".Da venerdì 3 marzo a domenica 12 marzo è stata organizzata una mostra fotografica a cielo aperto in via Ognissanti a Trani e da via Marconi a piazza Castello a Bisceglie. L'esposizione prevede l'installazione di immagini di donne, individuate tra profili internazionali, nazionali e locali, rappresentative del mondo femminile, quali simboli di impegno personale e sociale. Le mostre saranno accompagnate dalla presenza di totem (a Trani posti rispettivamente in piazza Libertà e piazza Longobardi, a Bisceglie collocati in via Marcoli e piazza Castello) finalizzati alla riflessione sulla giornata dell'8 marzo.Il messaggio parte dall'individuazione e condivisione degli stereotipi legati alla figura femminile, presenti sulla prima facciata del totem, seguito da alcuni passi tratti della poesia "Tu donna" quale occasione per una nuova e piena consapevolezza, ed infine l'abbattimento degli stereotipi attraverso la lettura di alcuni diritti da tempo riconosciuti ma ancora oggi spesso poco applicati. I totem sono dotati di un QR code che consentirà a chiunque di visitare virtualmente la mostra e consultare le biografie delle donne protagoniste della mostra.Domenica 12 marzo, a conclusione della campagna, l'assessorato allo Sport della Città di Trani in collaborazione con Incoroporesano Lab, ha organizzato lo "Street workout - Pink edition", una camminata sportiva che partirà a partire dalle ore 10 da Colonna e si concluderà nei pressi del totem posto in piazza Longobardi, luogo individuato per una tavola rotonda (inizio previsto alle ore 12) con la partecipazione e la testimonianza delle rappresentanti di altre discipline sportive di ambito.