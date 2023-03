L'Università della Terza Età di Trani organizza un recital di poesie sulla donna

"Poiché è giunto il momento, Mademoiselle, in cui le severe leggi degli uomini non impediscano più alle donne di applicarsi alle scienze ed alle discipline" (,1555).Sul solco delle odi e delle epistole della poetessa francese Louise Labè (1524-1566), paladina dei diritti delle donne da diffondere attraverso la letteratura e la poesia, in occasione dellache si celebra ogni anno dal 1977, fu istituita dall'O.N.U per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo, l'Università della Terza Età Ets di Trani propone un recital di poesie a cura dellacon il Gruppo Teatro – UniTre, che opera all'interno della associazione e che si alternerà fra i suoi componenti nella declamazione.Sarà un pomeriggio di relax ad alto contenuto valoriale organizzato in piena sintonia con l'Assessorato alle Culture Città di Trani, che avrà luogocon inizio alle, in Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio".