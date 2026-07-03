Trani ricorda Mauro Mazzilli: il suo nome accompagnerà il Grand Prix Open Water 2026

Ci sono persone che lasciano un segno ben oltre il proprio tempo. Il loro ricordo continua a vivere nei luoghi che hanno contribuito a costruire, nelle persone che hanno aiutato e nelle passioni che hanno saputo trasmettere. È il caso del dottor Mauro Mazzilli, storico cardiologo tranese scomparso quest'anno, al quale sarà dedicato uno dei momenti più significativi del Grand Prix Open Water in programma a Trani il 23 agosto.In occasione del Memorial di Natalonga, l'associazione "Prof. Mauro Cignarelli" ODV-ETS e Aquarius Piscina Canosa hanno istituito, d'intesa con la famiglia del medico, il Premio "Mauro Mazzilli", destinato ai vincitori assoluti delle gare maschile e femminile della manifestazione. Il riconoscimento consisterà in un assegno da 500 euro per ciascun atleta, un modo concreto per valorizzare merito, sacrificio e passione sportiva, principi che hanno accompagnato tutta la vita professionale e umana del cardiologo tranese.La scelta di legare il suo nome a una competizione di nuoto in acque libere non è casuale. Mazzilli è stato infatti uno dei principali promotori della medicina dello sport sul territorio, contribuendo in maniera decisiva alla nascita e allo sviluppo dell'ambulatorio dedicato presso l'ospedale di Trani, divenuto negli anni un punto di riferimento per migliaia di atleti, giovani e società sportive.Nei mesi scorsi anche la ASL BT ha voluto ricordarne la figura intitolando al dottor Mauro Mazzilli il servizio di Medicina dello Sport del PTA di Trani, con una targa commemorativa che ne custodisce il ricordo all'interno della struttura che lui stesso aveva contribuito a far nascere. Il premio che sarà consegnato il prossimo 23 agosto, davanti al mare di Trani.