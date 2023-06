Auto cade in mare durante un parcheggio. Nessun ferito

Oggi, alle spalle del castello di Trani, un'automobile è caduta in mare durante una manovra di parcheggio.L'episodio avrebbe destato preoccupazione tra i presenti, ma per fortuna non ci sarebbe nessun ferito e non sarebbero stati registrati danni, anche grazie all'intervento celere di chi ha notato l'accaduto attraverso delle telecamere.L'autovettura è stata recuperata con la gru.