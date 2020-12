Mobilità: trend positivo per le vendite di e-bike

Le mountain bike elettriche

Sono sempre di più le persone che decidono di spostarsi in bici: questo non solo per un discorso di praticità, ma anche per fronteggiare il problema sempre più pressante e sentito dell'Da un lato, quindi, vi è la necessità di risparmiare sul carburante, nonché di muoversi agevolmente nel, dall'altro di proteggere l'ambiente evitando le emissioni di gas di scarico. Non solo, ma andare in bici è anche uno sport sano che prescinde dagli spostamenti obbligati e si può fare sia in città che in campagna per mantenersi in forma.Per facilitare la pedalata e limitare al massimo lo sforzo, specie sulle lunghe tratte, si può optare per le, per cui le richieste sono in costante aumento.In fase di scelta del modello più adatto alle proprie esigenze, è importante guardare a soluzioni di qualità, come queste bici elettriche proposte da, e-commerce specializzato nella vendita di articoli sportivi, che mette a disposizione degli appassionati prodotti appartenenti aiSi tratta della categoria di e-bike più diffusa, in quantoin ogni occasione e, soprattutto, su ogni terreno grazie alle ruote più robuste e adatte allo sterrato.Ilè in grado di supportare la pedalata anche sulle salite più impervie, consentendo di modulare lo sforzo a seconda delle necessità del momento, magari cambiando marcia per avere uno spunto maggiore.Molto spesso, le impostazioni e le funzionalità vengono selezionate direttamente da, per risultare facilmente accessibili anche mentre si è in viaggio.In generale, la postura classica che si assume su una mountain bike èper consentire di raggiungere anche alte velocità: ciò è consentito dalla forma peculiare del telaio che ha un elemento posto quasi parallelamente alle ruote tra il manubrio e il sellino. A proposito del telaio, poi, anche in un'e-bike sarà caratterizzato da, a garantire l'aerodinamicità ideale.Fondamentale è anche il, caratterizzato da elementi a disco e comando di bloccaggio remoto sulla forcella che agevoleranno l'operazione.Altrettanto evolute sono le e-bike realizzate in particolar modo per le strade cittadine, caratterizzate da un, con il telaio che consente di tenere la schiena più dritta.Anche qui i motori elettrici sono stati pensati per agevolare la pedalata conche arrivano fino a 500 WH e hanno lunga durata anche sulle distanze più importanti.Ergonomiche e con, queste bici sono perfette sia per una velocità contenuta che per sostenere scatti rapidi. Anche in questi modelli non mancano optional di ultima generazione come, oltre a telai maneggevoli persino per lo spostamento manuale.Le bici elettriche, ovviamente, sono molto diffuse anche per altre motivazioni che le rendono particolarmente: sono previsti alloggiamenti pratici e utili come porta borraccia, porta pacchi o i classici cestini dal gusto più retrò.L'illuminazione, indispensabile nelle ore notturne, viene studiata per rivelarsi sempre ottimale secondo gli standard di sicurezza, grazie ae luci di posizione posteriori per una visibilità maggiore anche sui percorsi più bui.In fase di scelta, naturalmente, andranno presi in considerazione anche. I moderni materiali utilizzati possono sostenere fino a 160 Kg e il sellino si regola in base alle esigenze.Inoltre, i migliori portali di vendita online mettono a disposizione dettagliate schede in cui vengono riportate tutte ledei prodotti. In tal modo, è possibile acquistare l'e-bike ideale online in tutta tranquillità e nella massima sicurezza.